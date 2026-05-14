¡No te lo pierdas!
10 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe mayo
Te recomendamos estos sitios donde disfrutarás de una buena (o buenísima) mesa
7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe abril
9 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe marzo
Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de abril. Con toda la información sobre cada uno de ellos.
Mont Bar
En 2013, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones que desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Se llama Mont Bar.
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.
La Taverna del Clínic
El establecimiento del Eixample que dirige Toni Simões celebra 20 años sirviendo cocina de mercado elaborada con un producto excelso. Aquí te contamos cómo pasó de bar de tapas con tragaperras a clásico gastronómico de Barcelona con nombre propio: La Taverna del Clínic.
Casa Carmen
El local del Balcón Gastrónomico del Port Olímpic destaca por una extensísima carta y una tarifas de lo más asequibles: ¡casi 100 platos a elegir a precios amigables! Bienvenid@s a Casa Carmen.
Sophie Kai
Este restaurante chic del Born, cerquita del Arc del Triomf, propone platos orientales, principalmente japoneses, que juegan con nuestra gastronomía. Esto es lo que hemos probado en Sophie Kai.
Can Vaqué
Este restaurante lleva más de 40 años rompiendo moldes en el barrio de Navas: sirve comida casera a precios increíbles. Ver para creer lo que pasa en Can Vaqué.
Albarada
El Hotel Mett, que ha tomado el relevo del Gran Hotel La Florida, en el Tibidabo, cuenta con dos espacios gastronómicos con la ciudad a sus pies desde los que se tienen las vistas más panorámicas de Barcelona: 1925 Vermutería y el mediterráneo Albarada.
Suto
Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón. Así es este restaurante de Sants llamado Suto.
Atrium Cafè
Este establecimiento del Eixample propone una cocina golosa, directa y divertida en un lugar inesperado, un teatro. Así Atrium Cafè, el restaurante inesperado que está dentro de un teatro. Bienvenid@s a Atrium Cafè.
Fonda Balmes
El faisán a la Santa Alianza es un plato del XIX que remite al pacto entre el Imperio ruso, el austriaco y Prusia en 1815. Resulta muy difícil de encontrar salvo que se pida por encargo a Josep Maria Masó y Alfred Romagosa en la barcelonesa Fonda Balmes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
- Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias