10 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe mayo

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de abril. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

La pintada y la gamba de Mont Bar. / Pau Gracià

Mont Bar

En 2013, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones que desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Se llama Mont Bar.

La 'pilota' Strogonoff de la Bodega Josefa. / Pau Gracià

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

'Brioche' con erizo y caviar de La Taverna del Clínic. / Ferran Imedio

La Taverna del Clínic

El establecimiento del Eixample que dirige Toni Simões celebra 20 años sirviendo cocina de mercado elaborada con un producto excelso. Aquí te contamos cómo pasó de bar de tapas con tragaperras a clásico gastronómico de Barcelona con nombre propio: La Taverna del Clínic.

Los chipiriones a la andaluza con huevo frito del restaurante Casa Carmen en el Port Olímpic. / Zowy Voeten

Casa Carmen

El local del Balcón Gastrónomico del Port Olímpic destaca por una extensísima carta y una tarifas de lo más asequibles: ¡casi 100 platos a elegir a precios amigables! Bienvenid@s a Casa Carmen.

Varios platos del restaurante Sophie Kai. / El Periódico

Sophie Kai

Este restaurante chic del Born, cerquita del Arc del Triomf, propone platos orientales, principalmente japoneses, que juegan con nuestra gastronomía. Esto es lo que hemos probado en Sophie Kai.

La ensalada de patata del menú del día del restaurante Can Vaqué. / Alberto García Moyano

Can Vaqué

Este restaurante lleva más de 40 años rompiendo moldes en el barrio de Navas: sirve comida casera a precios increíbles. Ver para creer lo que pasa en Can Vaqué.

Varios platos del restaurante Albarada, en el Hotel Mett. / El Periódico

Albarada

El Hotel Mett, que ha tomado el relevo del Gran Hotel La Florida, en el Tibidabo, cuenta con dos espacios gastronómicos con la ciudad a sus pies desde los que se tienen las vistas más panorámicas de Barcelona: 1925 Vermutería y el mediterráneo Albarada.

El carabinero en tempura de Suto. / Manu Mitru

Suto

Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón. Así es este restaurante de Sants llamado Suto.

La ensaladilla de Atrium Cafè by Binomi. / Òscar Gómez

Atrium Cafè

Este establecimiento del Eixample propone una cocina golosa, directa y divertida en un lugar inesperado, un teatro. Así Atrium Cafè, el restaurante inesperado que está dentro de un teatro. Bienvenid@s a Atrium Cafè.

Alfred Romagosa y Josep Maria Masó, con el faisán a la Santa Alianza antes del emplatado. / Marc Asensio Clupes

Fonda Balmes

El faisán a la Santa Alianza es un plato del XIX que remite al pacto entre el Imperio ruso, el austriaco y Prusia en 1815. Resulta muy difícil de encontrar salvo que se pida por encargo a Josep Maria Masó y Alfred Romagosa en la barcelonesa Fonda Balmes.