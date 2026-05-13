Los restaurantes de Pau Arenós
Restaurante Roig Robí: una casa que ofrece seguridad (y un relajante jardín)
En el 2027, Roig Robí llegará a los 45 años con la misma fiabilidad de siempre, con una cocina sin sobresaltos que busca complacer
Tram-Tram: un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX
Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista
El Roig Robí fue fundado en 1982 por Mercè Navarro; en 1992, Tàpies les regaló el cuadro que ilustra la carta y en el 2023 falleció la 'mestressa', aquella mujer intrépida llegada de Olesa de Montserrat, que se quedó a cargo de seis hijos y que tuvo que inventarse como restauradora.
Joan Crosas Navarro, el tercero de los hijos de Mercè, forma parte de esta historia desde el comienzo («el menú lo escribía yo a mano») y ha sido cocinero y es el propietario, con un pie en la cocina y otro en la sala. Porque la clientela, la clientela de siempre, quiere ver a Joan y ser saludada y ser atendida y escuchar recomendaciones.
Roig Robí
Sèneca, 20. Barcelona
Tf: 932.189.222
Menús degustación: 56 y 74 €
Precio medio (sin vino): 65 €
Hoy, detrás de mí, el presidente de una bodega; delante, la viuda de un editor y, en el reservado, un célebre violagambista. Sin desmerecer al maestro y el instrumento, prefiero los bigotes de la gamba.
El Roig Robí es un restaurante caja fuerte: ofrece confianza, discreción y buenos dividendos en forma de comida. No hacen ruido, no llaman la atención, en el 2027 llegarán a los 45 años con gratitud.
Joan no se queja, pero yo pregunto si se sienten olvidados. Sabe que la moda es efímera y que ellos están por la permanencia.
La terraza interior es un desahogo, un jardín reclamado por los conocedores de espacios atractivos.
Tàpies fue cliente gracias al galerista Carles Taché y, en las paredes, siete piezas suyas, obra gráfica tan representativa del Roig Robí como el helado de coco con naranja amarga, en la oferta desde el primer día.
Por circunstancias que no vienen al caso, he comido dos veces en un mes. La primera, los guisantes 'ofegats' con cebolla y butifarra negra, la elegancia de lo rústico y fiable; colmenillas a la crema, un clásico afrancesado que ha vuelto, o que nunca se fue; dentón (demasiado hecho) al horno con patatas y cebolla y cordero a baja temperatura y berenjenas y tarta Massini. Y el tinto, Lasensal 2023, garnacha tinta y syrah del Montsant.
En el segundo acto, he repetido el Massini porque diría que este es el único restaurante de la ciudad que lo tiene como postre: bizcocho, nata, trufa y crema quemada, común en el repertorio de las pastelerías barcelonesas y ajeno a la postrería restaurantil. «Hace cinco o seis años que lo hacemos. Es un postre muy barcelonés. Los extranjeros preguntan qué es». En honor del tenor Angelo Masini, merece un artículo aparte.
El comienzo es el mismo los dos mediodías, unas patatas chips gruesas y caseras, variedad agria, que hablan de las intenciones: queremos-complacer.
Joan basa la estabilidad en: «Hacemos los platos al momento», «los platos con pocos ingredientes tienen éxito», «siempre hemos sido honrados con el producto».
Mantel bien planchado, servilleta, aceitunas, palito de anchoa, croqueta de jamón y pollo, buñuelo de bacalao, otro pilar de la casa, como el 'capipota' con 'samfaina' y el arroz de 'espardenyes' con alcachofas.
Tartar de lubina y gamba con huevas de trucha, suavidades para no asustar a quien quiera adentrarse en crudezas.
Pido cuchara para el estofado de patatas, sepia y guisante, un Tàpies en el plato, si Tàpies hubiera pintado la alegría. Disfruto de la terneza de la sepia y del buen punto de la patata: «Acabado de hacer en la olla exprés», es la respuesta. ¿En la olla exprés? «Sí, dos raciones, una para aquella mesa y esta». Pues bien por la olla y el exprés.
Elijo para terminar una preparación que es posible que ya no tengan, pero que merece mención, disfrute y que retorne: 'farcell de perdiu amb col'. Nombre tradicional para una presentación distinta. Los elementos esperables están, pero de otra manera.
La col no es continente, sino contenido. El 'farcell' es una bolsa de pasta filo, horneada y crujiente, nada de 'farcellet', sino un buen hatillo. Dentro, a cubierto, la col, la perdiz desmigada, el puré de patata, la papada y la butifarra. Un platazo.
La tranquilidad, el cambio lento, la durabilidad, el cuidado del cliente: mejor invertir aquí que en un banco.
Roig Robí no necesita carteles ni anuncios tremendistas en la radio para dar protección y seguridad.
El equipo
Carles Esquerrer, Keiko Seki, Luis Interiano, Taya Coringan, Mohamed El Hajam, Carlos Serrano, Alejandro Aguilar, Miguel Ángel Jimeno, Pol Crosas y Sonsoles Llorens.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
- Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
- Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal