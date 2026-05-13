Viva el 'topping'
Las mejores tortillas con 'cosas' por encima de Barcelona (y con cosas por debajo)
Estos establecimientos bordan este plato con originalidad y sabores riquísimos
Restaurantes que coronan sus tortillas de patatas con una rica cobertura
¡Marchando! En estos restaurantes hacen la tortilla de patata al momento
Si te gustan las tortillas, si te gustan las elaboraciones divertidas, si te gustan los 'toppings', deberías seguir leyendo este artículo porque aquí seleccionamos restaurantes de Barcelona que hacen tortillas con 'cosas' por encima, sean callos, bacalao, capa de huevo, romesco de gambas... Te sorprenderán... y, sí, te gustarán.
Pizzicato
Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo y la tortilla hecha con huevo a baja temperatura y con bacalao ahumado por encima al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!
Trü
Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Y la 'truita amb suc', propia del Priorat y la Terra Alta, versionada con un salseo rojo de 'capipota', con la parte sólida del guiso dentro del huevo con cebolla y 'mongeta del ganxet'. Bienvenid@s a Trü.
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. La inevitable tortilla de patatas con cebolla, cuajada y esponjosa puede aparecer, a deseo del cliente ávido, cubierta con 'capipota', en la línea de los huevos con cosas encima y cosas debajo. Las tres o cuatro tortillas que redondean a diario desaparecen con rapidez.Así hemos comido en Bodega Josefa.
Bar El Pollo
Las tortillas de este local de la calle del Tigre, 31, tienen un público leal. Y con razón porque están entre las mejores de la Barcelona atortillada y con una característica única, según el modo de proceder en Bilbao: llevan 'txapela'. La pieza dorada y cremosa, el elemento extra y, encima, una finísima capa de huevo como una crepe. También le dan heavy a las cazuelas, hay un barman y se estrenan con los vinos naturales. Así es Bar El Pollo.
Batea
El equipo de Besta tiene un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues, para empezar, una tortilla (marinera) de Betanzos coronada con tartar de gambas que lo flipas. Lo demás, te lo contamos en esta crónica de Batea.
Manda Huevos
Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.
Cafè del Centre
El cocinero Víctor Ferrer (Betlem y Bicnic) se hace cargo del emblemático establecimiento modernista recuperado por el Grup Confiteria. Varias veces, Ferrer suelta el neologismo "viejuno", entre el cachondeo y la reivindicación de una cocina sin estridencias, que se materializa en platos como la tortilla de buey de mar y zamburiñas, las setas de cardo con crema de amontillado, el canelón con pollo y jarrete de ternera cubierto con una muselina de espinacas, la cabezada de lomo con salsa de pimienta verde... ¿Quieres saber qué más? Aquí te contamos todo sobre Cafè del Centre.
Cadaqués
Este restaurante ubicado en los Porxos d'en Xifré, a medio camino entre el Born y la Barceloneta, sirve una tortilla de patata napada con romesco de gambas a la que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, se refierió en estos términos: "¡bravo y 'rebravo'!".. No hace falta añadir mucho más a esta creación de Cadaqués.
Molino de Pez
Los creadores de Fismuler homenajean al restaurante madrileño La Ancha con un establecimiento de 2 plantas y unos 70 platos. Para simplificarte la carta, con mucha cuchara y mucho sabor, que consiguen con parrilla, horno de leña y baja temperatura, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.
Colmado Wilmot
En la casa de comidas de Eugeni de Diego (A Pluma) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.
Bar Iberia
Este local de la Zona Franca, que elabora una cocina vibrante y periférica, despierta entre sus fieles una devoción gelatinosa por su tortilla de patatas con callos. Aquí te explicamos el secreto del éxito de Bar Iberia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
- Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
- Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal