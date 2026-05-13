Las mejores tortillas con 'cosas' por encima de Barcelona (y con cosas por debajo)

Si te gustan las tortillas, si te gustan las elaboraciones divertidas, si te gustan los 'toppings', deberías seguir leyendo este artículo porque aquí seleccionamos restaurantes de Barcelona que hacen tortillas con 'cosas' por encima, sean callos, bacalao, capa de huevo, romesco de gambas... Te sorprenderán... y, sí, te gustarán.

Pizzicato

Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo y la tortilla hecha con huevo a baja temperatura y con bacalao ahumado por encima al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

La 'truita amb suc' del restaurante Trü. / Pau Arenós

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Y la 'truita amb suc', propia del Priorat y la Terra Alta, versionada con un salseo rojo de 'capipota', con la parte sólida del guiso dentro del huevo con cebolla y 'mongeta del ganxet'. Bienvenid@s a Trü.

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. La inevitable tortilla de patatas con cebolla, cuajada y esponjosa puede aparecer, a deseo del cliente ávido, cubierta con 'capipota', en la línea de los huevos con cosas encima y cosas debajo. Las tres o cuatro tortillas que redondean a diario desaparecen con rapidez.Así hemos comido en Bodega Josefa.

Una tortilla con 'txapela' de Bar El Pollo. / Álvaro Monge

Bar El Pollo

Las tortillas de este local de la calle del Tigre, 31, tienen un público leal. Y con razón porque están entre las mejores de la Barcelona atortillada y con una característica única, según el modo de proceder en Bilbao: llevan 'txapela'. La pieza dorada y cremosa, el elemento extra y, encima, una finísima capa de huevo como una crepe. También le dan heavy a las cazuelas, hay un barman y se estrenan con los vinos naturales. Así es Bar El Pollo.

La tortilla cubierta con bacalao de Batea. / Pau Arenós

Batea

El equipo de Besta tiene un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues, para empezar, una tortilla (marinera) de Betanzos coronada con tartar de gambas que lo flipas. Lo demás, te lo contamos en esta crónica de Batea.

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Manda Huevos

Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.

La tortilla de buey de mar y zamburiñas de Cafè del Centre. / Jordi Cotrina

Cafè del Centre

El cocinero Víctor Ferrer (Betlem y Bicnic) se hace cargo del emblemático establecimiento modernista recuperado por el Grup Confiteria. Varias veces, Ferrer suelta el neologismo "viejuno", entre el cachondeo y la reivindicación de una cocina sin estridencias, que se materializa en platos como la tortilla de buey de mar y zamburiñas, las setas de cardo con crema de amontillado, el canelón con pollo y jarrete de ternera cubierto con una muselina de espinacas, la cabezada de lomo con salsa de pimienta verde... ¿Quieres saber qué más? Aquí te contamos todo sobre Cafè del Centre.

Cadaqués

Este restaurante ubicado en los Porxos d'en Xifré, a medio camino entre el Born y la Barceloneta, sirve una tortilla de patata napada con romesco de gambas a la que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, se refierió en estos términos: "¡bravo y 'rebravo'!".. No hace falta añadir mucho más a esta creación de Cadaqués.

Los callos con tortilla de Molino de Pez. / Joan Cortadellas

Molino de Pez

Los creadores de Fismuler homenajean al restaurante madrileño La Ancha con un establecimiento de 2 plantas y unos 70 platos. Para simplificarte la carta, con mucha cuchara y mucho sabor, que consiguen con parrilla, horno de leña y baja temperatura, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.

La tortilla con callos y 'capipota' del Colmado Wilmot. / Ferran Nadeu

Colmado Wilmot

En la casa de comidas de Eugeni de Diego (A Pluma) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.

Noticias relacionadas

Tortilla de patatas con callos y 'capipota' de Bar Iberia. / Òscar Gómez

Bar Iberia

Este local de la Zona Franca, que elabora una cocina vibrante y periférica, despierta entre sus fieles una devoción gelatinosa por su tortilla de patatas con callos. Aquí te explicamos el secreto del éxito de Bar Iberia.