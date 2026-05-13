Los mejores platos de bacalao de Barcelona se cocinan en estos restaurantes

El bacalao es un producto de lo más popular, presente en mil y una recetas. Aquí seleccionamos unos cuantos establecimientos donde gozarás con platos hechos con este pescado.

Can Fusté

Su cocina de mercado contemporánea, con un producto excelente y un extraordinario sentido del gusto a la hora de trabajarlo (como demuestra con el taco de bacalao con sobrasada y pilpil suave de miel) se combina con un trato cercano y diligente que ha fidelizado a su clientela (muchos comensales son o han sido ídolos del deporte y del 'show business'), desde el primer día que abrió. Esta es la crónica de Can Fusté con motivo de su 50º aniversario.

El bacalao a la 'llauna' del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Gelida

El restaurante, que cumple 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Su bacalao 'a la llauna' con el rebozado crujiente y unas 'mongetes' con ajo y perejil está elaborado con precisión. Así es Gelida.

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Su bacalao 'a la llauna' triunfa gracias a un par de consejos que les dio Carles Gaig hace ya unos cuantos años. Así se come en Kiosko Universal .

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan. / Òscar Gómez

Bar Joan

Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.

Bacalao a la 'llauna' del Bar Colomina. / Òscar Gómez

Bar Colomina

Este pequeño establecimiento con cinco mesas y una barra escueta está en la puerta del mercado de la Mercè (Nou Barris) y sirve habas guisadas y bacalao a la 'llauna' para desayunar. Qué rico está todo en Bar Colomina.

El bacalao 'a la llauna' de Bodega Pàdua. / Òscar Gómez

Bodega Pàdua

En este popular espacio de El Farró se come de maravilla entre sus paredes abarrotadas con cientos de objetos y mil recuerdos, como un Seat 600.Hay caracoles, 'capipota', bacalao... Esto es lo que probamos en Bodega Pàdua.

El bacalao ‘mantecato’ con pan 'carasau' de Bacaro. / Pau Arenós

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Nosotros añadimos el bacalao 'mantecato', denso y elástico a la vez, que sirven entre panes finos (‘carasau’) como un mini sándwich. Por todo ello nos gusta Bacaro.

Bar Sant Josep

Este lugar conocido por sus deliciosos 'esmorzars de cullera y/o forquilla' alcanza el mismo nivel a la hora del almuerzo con su menú del día. Un auténtico puntal en el barrio del Putxet i el Farró es Bar Sant Josep.

Morro de bacalao del restaurante Els 4 Gats. / Zowy Voeten

Els 4 Gats

El restaurante modernista del Gòtic ha cambiado muchas cosas aunque parezca que sigue igual. Pero ahora todo es mejor: eleva el nivel de la carta, centrada en el recetario catalán, y se sacude el yugo del turismo. Así se bien se come en Els 4 Gats.

La 'esqueixada' sideral de Bodega Manolo, con bacalao impregnado al vacío. / Òscar Gómez

Bodega Manolo

Este establecimiento icónico del barrio de Gràcia resucita por todo lo alto con sus calamares encebollados y su 'esqueixada' espectacular tras un par de meses de pausa. Lo ha hecho gracias a los también responsables de la continuidad 'in extremis' de Bodega Gol. Así es la nueva etapa de Bodega Manolo.

La brandada con ventresca de bacalao de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Manda Huevos

Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina como la brandada con ventresca de bacalao. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.

Cal Boter

Este restaurante sirve cocina de raíz servida en mesas de mármol entre cuadros y retratos que alicatan las paredes, convertidas en un pequeño museo de barrio. Allí puedes pedir el 'bacallà a la gratacolloni’, variación de la receta también conocida como ‘a la grandi collioni’, que lleva una capa de muselina de' allioli' suave acompañado con patatas, también servidas bajo una capa de muselina de 'allioli'. Bienvenid@s a Cal Boter.

Buñuelos de bacalao de Cal Ninot by Rosi. / Òscar Gómez

Cal Ninot by Rosi

Este local frente a la entrada del mercado del Ninot lo peta. Si vas, mejor reserva mesa antes. Sus buñuelos de bacalao son un espectáculo. Y hay más cosas ricas que probar allí. Así de bien Cal Ninot by Rosi.

Bar Iberia

Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.