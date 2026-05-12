Ají une Perú, Japón y Catalunya en su nueva carta (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

'Makis' de anguila del Delta de l'Ebre y salmón del restaurante Ají. / El Periódico

Ají une Perú, Japón y Catalunya en su nueva carta

Ají da una vuelta de tuerca a su nueva carta para seguir siendo uno de los mejores restaurantes 'nikkei' de la capital catalana. El chef del establecimiento de Casino Barcelona, Luis Miguel García Víchez, profundiza en esta cocina que fusiona la gastronomía nipona con la peruana añadiendo más producto mediterráneo a la propuesta, creando así un puente a tres bandas entre Perú, Japón y Catalunya. De esta manera, la anguila del Delta de l'Ebre se convierte en una de las protagonistas de las creaciones que ha estrenado, como el 'maki' de este pescado y salmón, y el 'unagui-don', que combina este ingrediente a la brasa con arroz blanco, huevo poché y una reducción de sus jugos.

Dos buenas demostraciones del talento del chef, férreo defensor de la fusión porque, como él dice, "la cocina 'nikkei' es un lenguaje vivo que nació del encuentro entre culturas y sigue evolucionando con el entorno". Para él, integrar productos de cercanía le permite "construir nuevos matices sin perder la esencia". El restaurante, donde se puede disfrutar también de ceviches cítricos y refrescantes, 'nigiris' de autor, lomo saltado, tiraditos, pulpo..., ofrece también un menú degustación (68 € sin bebidas) y un menú de mediodía que cambia cada semana (24 €).

The Margarita Montjoy, trago de SíSí Rooftop inspirado en el cóctel gelificado Margarita Jelly de El Bulli. / El Periódico

Una margarita de SíSí Rooftop inspirada en el cóctel gelificado que servían en El Bulli

SíSí Rooftop, terraza consagrada a la cocina mexicana contemporánea ubicada en la planta 15 de The Social Hub Barcelona Poblenou (Cristóbal de Moura, 49), ha lanzado el cóctel de temporada The Margarita Montjoy, creado por Marc Álvarez (Sips) e inspirado en una de las técnicas más icónicas de El Bulli. Partiendo de la Margarita Jelly desarrollada por Ferran Adrià, en la que rompía con la lógica del cóctel líquido y lo convertía en una textura sólida (gelificada), The Margarita Montjoy traslada aquel gesto revolucionario al lenguaje líquido actual. En esta creación, el clásico borde de sal desaparece para dar paso a una espuma salina ligera y envolvente, que transforma la forma en la que el paladar percibe el equilibrio entre acidez, frescura y profundidad del combinado.

Los sopes de tinga de pollo, antojitos que ha incorporado a la carta la taquería La Güerita. / Gastro Foto Bcn

La Güerita renueva el local y estrena platos, cócteles y 'brunch' mexicano

La Güerita (Manso, 53), estupendo representante de la cocina tradicional del país norteamericano como certifica el Sello Copil, que garantiza la excelencia en gastronomía mexicana más allá de sus fronteras, lleva siete años triunfando en Sant Antoni con sus tacos, de lo mejorcito de la ciudad. Esta taquería acaba de renovar el espacio, ahora más colorido y más divertido, con una barra en la que se puede comer, y con la reforma ha añadido nuevos bocados, como los sopes de tinga de pollo, unos antojitos (platos callejeros) que consisten en una masa de maíz gruesa que se rellena con un guiso de carne del ave desmenuzada con tomate, cebolla, chipotle..., frijoles refritos, lechuga, crema agria y queso fresco). Los buñuelos de viento (masa crujiente en forma de flor espolvoreada con canela y azúcar acompañado de una bola de helado de canela) también han aterrizado en la carta, igual que bebidas como el agua de horchata (no es horchata de chufa, sino de arroz y se adereza con canela) y los cócteles Paloma (tequila con refresco de pomelo) y Agave Mule (cerveza de jenbigre, zumo de lima y, en este caso, mezcal en vez de vodka). Además, los sábados y domingos también preparan 'brunchs' mexicanos.