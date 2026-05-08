No te fallarán
Buenos restaurantes que debes visitar en Lleida y provincia
Esta zona de Catalunya suele ser la gran olvidada para los gurmets. Craso error, como lo demuestran estos establecimientos
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Lleida y provincia ha sido una zona bastante olvidada para los gurmets. Pero eso no significa que se coma mal. Ni mucho menos. Son muchos los sitios donde vale la pena hacer una parada gastronómica en el camino (si vas de paso) o incluso como destino final de tu escapada.
Aquí tienes buenos restaurantes de Lleida y provincia que hemos visitado y que sabemos que no te fallarán.
La Boscana (Bellvís)
Uno de los restaurantes más bonitos que existen está en Bellvís, Lleida, donde Joel Castanyé investiga y exprime la fruta de proximidad. Se podría decir que aquí está el reino de la alta cocina frutal sin temor a equivocarse. Así de bien se come en La Boscana.
Sisè (Lleida)
La renovación de la cocina de Lleida pasa por esta planta baja que Àngel Esteve abrió en Lleida en recuerdo del piso de sus abuelos, donde busca sus raíces sin caer en un tradicionalismo estricto. Así se come en Sisè.
L'Espurna (Lleida)
El treintañero Jordi Vidal tiene conocimiento, tiene ambición y un restaurante estupendo en el centro de Lleida. El nombre del establecimiento responde a la brasa que los clientes pueden espiar por una ventanita de camino al comedor. Se llama L'Espurna.
Ferreruela (Lleida)
El restaurante de Gonzalo Ferreruela, que fue jefe de partida de El Celler de Can Roca, cuenta con un amplio y placentero interior en la ciudad de Lleida y con una parrilla que manejan con estrategia y reflexión. Así se come en Ferreruela.
Saroa (Lleida)
Él, cocinero; ella, pastelera: Salvador Trabalón y Aroa Núnez, al frente de un restaurante potente de la ciudad de Lleida que defiende la despensa local. La felicidad es una lionesa con cremoso de fuagrás en Saroa.
Malena (Gimenells)
A una veintena de kilómetros de Lleida, Xixo Castaño y Maria Elena Ruiz siguen en la fe de la vanguardia gastro. Esto es lo que hacen (y muy bien) en Malena.
Roc & Cris (Betren)
Roc Carbonell y Cristina Delgado despliegan la gastronomía menos previsible de la Vall d’Aran, porosa y fronteriza, con su toque asiático. Aquí te contamos por qué vale la pena visitar Roc & Cris.
Fandango Baqueira (Salardú)
Fandango Baqueira es un restaurante de invierno -con servicios de 130 personas en las dos plantas- que en verano muta de cara, sabedores de que la clientela ya no llevará adosados los esquís y los chalecos acolchados, sino zapatillas con 'pikis', pantalones cortos y camiseta desahogadas. Así se come en Fandango Baqueira.
K. 520 (Cervera)
Este establecimiento de Cervera al lado de la N-II es el paradigma de restaurante de carretera; un oasis en la carretera donde propios y extraños se juntan para ‘esmorzar’ y para, en lo que a esta crónica atañe, degustar un menú que es un imán para todo aquel que se acerca a K. 520.
La Vella Farga (Lladurs)
Este restaurante forma parte de un hotel de 15 habitaciones rodeado de bosques y prados de Lladurs, en el Prepirineo de Lleida, a un cuarto de hora de Solsona. Ubicado en uno de los varios edificios de arquitectura medieval de este lujoso y tranquilísimo complejo, ofrece un menú degustación ideado por Jordi Llobet y ejecutado por el equipo de Teresa Badrenas.
Está basado en la cocina tradicional catalana elaborada con ingredientes de proximidad y temporada; eso sí, con técnicas y presentaciones modernas, de ahí que haya algún que otro trampantojo. Entre los platos destacados, el falso tomate de 'mató' de Montserrat y albahaca, la alcachofa 'coulant' de huevo y trufa, el arroz de pato con cremoso de 'foie' y avellanas, y la costilla a baja temperatura con seta de cardo, remolacha y cacao. El menú cuesta 95 €, pero se pueden pedir platos de la carta.
La Cava (Tàrrega)
Albert Marimon llena la despensa de producto local. Y el público responde, porque los llenazos son impresionantes: buena comida, buen precio, buena diversión. Aquí te explicamos qué se come en La Cava.
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