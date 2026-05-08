Buenos restaurantes que debes visitar en Lleida y provincia

Lleida y provincia ha sido una zona bastante olvidada para los gurmets. Pero eso no significa que se coma mal. Ni mucho menos. Son muchos los sitios donde vale la pena hacer una parada gastronómica en el camino (si vas de paso) o incluso como destino final de tu escapada.

Aquí tienes buenos restaurantes de Lleida y provincia que hemos visitado y que sabemos que no te fallarán.

El kiwi rojo con caviar de La Boscana. / Jordi V. Pou

La Boscana (Bellvís)

Uno de los restaurantes más bonitos que existen está en Bellvís, Lleida, donde Joel Castanyé investiga y exprime la fruta de proximidad. Se podría decir que aquí está el reino de la alta cocina frutal sin temor a equivocarse. Así de bien se come en La Boscana.

Las alcachofas, gambas y salsa holandesa de Sisè. / Pau Arenós

Sisè (Lleida)

La renovación de la cocina de Lleida pasa por esta planta baja que Àngel Esteve abrió en Lleida en recuerdo del piso de sus abuelos, donde busca sus raíces sin caer en un tradicionalismo estricto. Así se come en Sisè.

Jordi Vidal explica cómo prepara la costilla a la brasa. / periodico

L'Espurna (Lleida)

El treintañero Jordi Vidal tiene conocimiento, tiene ambición y un restaurante estupendo en el centro de Lleida. El nombre del establecimiento responde a la brasa que los clientes pueden espiar por una ventanita de camino al comedor. Se llama L'Espurna.

El lomo de corzo de Ferreruela. / Pau Arenós

Ferreruela (Lleida)

El restaurante de Gonzalo Ferreruela, que fue jefe de partida de El Celler de Can Roca, cuenta con un amplio y placentero interior en la ciudad de Lleida y con una parrilla que manejan con estrategia y reflexión. Así se come en Ferreruela.

La lionesa con cremoso de fuagrás de Saroa. / Pau Arenós

Saroa (Lleida)

Él, cocinero; ella, pastelera: Salvador Trabalón y Aroa Núnez, al frente de un restaurante potente de la ciudad de Lleida que defiende la despensa local. La felicidad es una lionesa con cremoso de fuagrás en Saroa.

El 'calçot' de Malena convertido en una 'mousse'. / Pau Arenós

Malena (Gimenells)

A una veintena de kilómetros de Lleida, Xixo Castaño y Maria Elena Ruiz siguen en la fe de la vanguardia gastro. Esto es lo que hacen (y muy bien) en Malena.

El ‘panipuri’ relleno de pilpil de ‘ceps’ de Roc & Cris. / Pau Arenós

Roc & Cris (Betren)

Roc Carbonell y Cristina Delgado despliegan la gastronomía menos previsible de la Vall d’Aran, porosa y fronteriza, con su toque asiático. Aquí te contamos por qué vale la pena visitar Roc & Cris.

Uno de los platos de Fandango Baqueira. / Pau Arenós

Fandango Baqueira (Salardú)

Fandango Baqueira es un restaurante de invierno -con servicios de 130 personas en las dos plantas- que en verano muta de cara, sabedores de que la clientela ya no llevará adosados los esquís y los chalecos acolchados, sino zapatillas con 'pikis', pantalones cortos y camiseta desahogadas. Así se come en Fandango Baqueira.

Churrasco del restaurante K. 520. / Alberto García Moyano

K. 520 (Cervera)

Este establecimiento de Cervera al lado de la N-II es el paradigma de restaurante de carretera; un oasis en la carretera donde propios y extraños se juntan para ‘esmorzar’ y para, en lo que a esta crónica atañe, degustar un menú que es un imán para todo aquel que se acerca a K. 520.

El falso tomate de 'mató' de Montserrat y albahaca de La Vella Farga. / Ferran Imedio

La Vella Farga (Lladurs)

Este restaurante forma parte de un hotel de 15 habitaciones rodeado de bosques y prados de Lladurs, en el Prepirineo de Lleida, a un cuarto de hora de Solsona. Ubicado en uno de los varios edificios de arquitectura medieval de este lujoso y tranquilísimo complejo, ofrece un menú degustación ideado por Jordi Llobet y ejecutado por el equipo de Teresa Badrenas.

Está basado en la cocina tradicional catalana elaborada con ingredientes de proximidad y temporada; eso sí, con técnicas y presentaciones modernas, de ahí que haya algún que otro trampantojo. Entre los platos destacados, el falso tomate de 'mató' de Montserrat y albahaca, la alcachofa 'coulant' de huevo y trufa, el arroz de pato con cremoso de 'foie' y avellanas, y la costilla a baja temperatura con seta de cardo, remolacha y cacao. El menú cuesta 95 €, pero se pueden pedir platos de la carta.

La Cava (Tàrrega)

Albert Marimon llena la despensa de producto local. Y el público responde, porque los llenazos son impresionantes: buena comida, buen precio, buena diversión. Aquí te explicamos qué se come en La Cava.