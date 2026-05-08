Sabores redondos
Si quieres pasar un finde de 'pilotes', apunta estos 3 restaurantes de Barcelona
En estas direcciones disfrutarás con originales versiones de este bocado
Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona
En estos 3 sitios de Barcelona preparan unos fideos que convertirán tu fin de semana en una maravilla
Los fans de la cocina tradicional sonríen cuando en la mesa aparece una 'pilota'. Las que hacen en estos tres establecimientos que te proponemos aquí se salen un poco (o 'un mucho') de lo tradicional, pero aun así están riquísimas. Por eso te recomendamos estos tres restaurantes de Barcelona si quieres pasar un finde de 'pilotes'
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.
Trü
Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana: Trü, donde la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Aquí puedes leer más sobre Trü.
Arraval
Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. Así se come en Arraval.
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