Si quieres pasar un finde de 'pilotes', apunta estos 3 restaurantes de Barcelona

Los fans de la cocina tradicional sonríen cuando en la mesa aparece una 'pilota'. Las que hacen en estos tres establecimientos que te proponemos aquí se salen un poco (o 'un mucho') de lo tradicional, pero aun así están riquísimas. Por eso te recomendamos estos tres restaurantes de Barcelona si quieres pasar un finde de 'pilotes'

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

La 'pilota' rectangular del restaurante Trü. / Marc Asensio Clupes

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana: Trü, donde la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Aquí puedes leer más sobre Trü.

La 'pilota' con patatas fritas especiadas de Arraval. / Sandra Román

Arraval