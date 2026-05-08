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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cruix, Albarada y Casa Fiero

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Iberia, Sophie Kai y Casa Carmen

¿Tienes plan gastro para el fin de semana? Apunta: Tram-Tram, La Taverna del Clínic y Sra. Dolores en Barcelona

La paella valenciana del restaurante Cruix.

La paella valenciana del restaurante Cruix. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Cruix

Cruix

Son ocho años de consolidación y cambio y lo que nació como sencillo proyecto de barrio es un restaurante con los arroces por bandera donde manejan platillos con electricidad, sin perderse en protocolos que atragantan la experiencia. Así de bien se come ahora en Cruix.

La paella de gambas y pato de Cruix en colaboración con Suculent.

La paella de gambas y pato de Cruix en colaboración con Suculent. / Pau Arenós

Buenos restaurantes de Barcelona y alrededores para flipar con el arroz

Buenos restaurantes de Barcelona y alrededores para flipar con el arroz

Albarada

Albarada

El Hotel Mett, que ha tomado el relevo del Gran Hotel La Florida, en el Tibidabo, cuenta con dos espacios gastronómicos con la ciudad a sus pies desde los que se tienen las vistas más panorámicas de Barcelona: 1925 Vermutería y el mediterráneo Albarada.

Las vistas desde la terraza del Restaurante Albarada, en el Hotel Mett.

Las vistas desde la terraza del Restaurante Albarada, en el Hotel Mett. / El Periódico

Las mejores terrazas de restaurantes para disfrutar de una buena comida en Barcelona

Las mejores terrazas de restaurantes para disfrutar de una buena comida en Barcelona

Casa Fiero

Casa Fiero

Los socios de Maleducat tienen cerca de la Diagonal un restaurante que ofrece una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Este domingo cuenta con un aliciente extra, el menú Armandofiero, en colaboración con Armando, célebre por sus escalopas: consta de una zamburiña con emulsión de piparra, una coca de picaña madurada con yema de huevo ahumada y queso de Maó ahumado, puerros asados a la brasa con escabeche de almendra tostada y ensalada de hierbas, un escalope de 40 centímetros con fideos a la cazuela con alitas de pollo, gambita y 'ceps' por encima y, de postre, la tarta de queso de Fismuler. Cuesta 50 euros sin bebidas. Y durante todo el mes de mayo, este escalope con fideos tan especial se puede pedir a domicilio a través del 'delivery' de Armando. Así es Casa Fiero, establecimiento que fue elegido la mejor apertura de Barcelona en 2025 por los lectores de Cata Mayor.

El escalope de Armando con los fideos con alitas de pollo, gambitas y 'ceps' de Casa Fiero que se puede probar este domingo en el restaurante barcelonés.

El escalope de Armando con los fideos con alitas de pollo, gambitas y 'ceps' de Casa Fiero que se puede probar este domingo en el restaurante barcelonés. / Domi Masse

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