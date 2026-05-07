La mejor cocina casera: en estos restaurantes cocinan (casi) mejor que las abuelas

Quizá tu abuela no sabe cocinar muy bien, pero seguro que entiendes perfectamente el titular. Porque en el imaginario colectivo no hay persona que prepare mejores platos que las abuelas. Recetas de toda la vida con un toque casero (y un ingrediente no tan secreto como el cariño). En estos restaurantes podrás recuperar esos sabores de siempre.

El estofado de Bar Casi. / Òscar Gómez

Bar Casi

Este local que lleva 47 años cerca del Park Güell representa la cocina popular con historia, la resistencia al tsunami de la gentrificación y el turismo. Así es Bar Casi.

Los callos de cordero de Bodega Vidal. / Òscar Gómez

Bodega Vidal

Este establecimiento del Poble Sec, que llevaba cerrado unos meses tras décadas en funcionamiento, ofrece ahora 27 tapas fijas y varias creaciones más fuera de carta. Así es la nueva Bodega Vidal.

El bacalao 'a la llauna' de Bodega Pàdua. / Òscar Gómez

Bodega Pàdua

En este popular espacio de El Farró se come de maravilla entre sus paredes abarrotadas con cientos de objetos y mil recuerdos, como un Seat 600.Hay caracoles, 'capipota', bacalao... Esto es lo que probamos en Bodega Pàdua.

Callos del menú de mediodía del Bar Restaurante Azul. / Alberto García Moyano

Azul

Este local luminoso, alegre y vibrante del Eixample prepara bocatas y platos de cocina suculenta. El bocadillo de 'porchetta' merece por sí solo una visita a Azul.

Los caracoles con tripa de bacalao de la Bodega Gol. / Manu Mitru

Bodega Gol

Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático–tras el cual está también Enric Rebordosa–, pero no de falsificación. Se nota cuando comes en Bodega Gol.

plato-bodega-montferry / Cecilia de Fátima

Bodega Montferry

La especulación inmobiliaria ha obligado a los dueños del veterano establecimiento a cambiar de ubicación, donde vuelven a servir bocadillos de aúpa. Tan de aúpa que Pau Arenós asegura que este bocadillo "debería de formar parte del patrimonio efímero de Barcelona": mollete de Ca La Toñi con 'capipota' y tripa y chimichurri. Aquí te contamos cuál es la nueva ubicación y cuáles son los mejores bocados de Bodega Montferry.

El arroz de bacalao del menú de mediodía de Bodega Josefa. / Alberto García Moyano

Bodega Josefa

Hay que desembarcar pronto en la barra de este lugar único en el barri del Putxet i el Farró (Saragossa, 86), ya que a las 14.00 horas es posible que tengas que esperar a que te den mesa. Y es que estamos ante un centro de peregrinación y hábitat de la gente del barrio de valor incalculable. ¿Por qué? Te lo explicamos en estas crónica de Bodega Josefa.

Los garbanzos con carabineros de Bodega Amposta. / ASLI YARIMOGLU

Bodega Amposta

Barrio, compromiso, presencia: eso es lo que promueven los hermanos Barragán, Josep y Jordi, con la adquisición de la Bodega Amposta en la misma calle en la que crecieron y donde defienden, a cuchillo chacinero, la charcutería "clásica" y familiar en Barragán Moltó. "Reivindicamos el barrio: esto es la Font de la Guatlla. No existimos", dice Josep con una mezcla de ánimo y tristeza. Estos son los platos que merecen que