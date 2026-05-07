Sabores marítimos
Si quieres darte un homenaje, no te pierdas estas marisquerías de Barcelona
En estos restaurantes te podrás poner las botas a base de tesoros marinos
Marisquerías modernas de Barcelona: pescado y marisco como no imaginabas
Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (1)
Si lo tuyo es el marisco, no busques más. Aquí tienes unas cuantas marisquerías de Barcelona para que te puedas poner las botas. Aquí encontrarás productos 'la mar de buenos'.
Estimar
Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Así se come en Estimar.
Carballeira
Una barra y motivos marineros que no atragantan. Comedores con hombres de negocios entre semana y, los fines de semana, familias jubilosas que disfrutan de los tesoros el mar que se preparan en Carballeira.
Soluna
Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.
Kresala
La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico . Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.
Rías Kru
Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru.
Batea
El equipo de Besta abre un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues te lo contamos en esta crónica de Batea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Descubierto en la Vall de Núria el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en los Pirineos: 'Pudo ser un campamento minero
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Nueve detenidos por ir a 'cazar' jóvenes y menores a Sarrià para robarles
- La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres
- Oriol Mitjà: 'La letalidad de la variante de los Andes del hantavirus puede llegar al 40%
- Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes