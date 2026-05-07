Si quieres darte un homenaje, no te pierdas estas marisquerías de Barcelona

Si lo tuyo es el marisco, no busques más. Aquí tienes unas cuantas marisquerías de Barcelona para que te puedas poner las botas. Aquí encontrarás productos 'la mar de buenos'.

Estimar

Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Así se come en Estimar.

Carballeira

Una barra y motivos marineros que no atragantan. Comedores con hombres de negocios entre semana y, los fines de semana, familias jubilosas que disfrutan de los tesoros el mar que se preparan en Carballeira.

La cigala con fideos de Soluna. / Victòria Rovira

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico . Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.

El carpacho de ventresca de atún de Rías Kru. / Manu Mitru

Rías Kru

Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru.

Batea

El equipo de Besta abre un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues te lo contamos en esta crónica de Batea.