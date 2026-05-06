Buenos restaurantes para 'bajar' a Cambrils

Cambrils es un destino turístico al sur de Tarragona que nunca defrauda. Y menos en el apartado gastronómico, pues cuenta con muy buenos establecimientos donde saciar tu paladar más gurmet. Aquí tienes estos buenos restaurantes de Cambrils que cumplirán tus expectativas.

El portaje de garbanzos con bogavante de Rincón de Diego. / Joan Revillas

1. Rincón de Diego

El restaurante de Cambrils cumple ¡cuatro décadas! y vive un tránsito entre la cocina de Diego Campos, de 71 años, y la de Rubén Campos, de 42. Es un periodo de equilibrio entre la herencia y el futuro, un contrapeso entre el ayer y el hoy. Si trasladamos la reflexión a los platos, sería el salto del (excelente) potaje de bogavante con garbanzos de Diego (2001) al romesco 'thai' de pescadores de Rubén (2016). Pau Arenós te cuenta mejor en qué momento se encuentra Rincón de Diego.

El cocinero Arnau Bosch, propietario de Can Bosch. / Pau Arenós

2. Can Bosch

Este restaurante esquinero, con luz natural, a pocas calles del puerto de Cambrils, es recomendable para los ‘pescadores’ de alta cocina marinera. La tercera generación ya al frente de Can Bosch.

3. Bresca

Xavi Ferraté y Alba Roig se lucen con pescados azules y escabeches en su restaurante de Cambrils, donde trabajan con productos de proximidad. Entre los platos que le han dado fama y prestigio, el rape con remolacha, por sus notas de tierra, la caballa con tomates y berenjena confitada, y el bonito con pimentón ahumado. Así se come en Bresca.

El 'suquet' de calamar y gamba del restaurante Hiu. / Pau Arenós

4. Hiu

Sergi Palacín nació como chef en Tailandia, abrió en Barcelona y en 2023 se instaló en Cambrils, donde mezcla experiencias y desarrolla sabores: Asia es el punto de partida y el producto de Cambrils, el de llegada, en Hiu.

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La entrada del restaurante Germans Miquel's, en Cambrils. / Pau Arenós

5. Germans Miquel's

Una cocina fiable en el paseo frente al mar donde se concentran la mayoría de restaurantes: escabeche de sardinas, buenas frituras, cazuela de fideos, 'suquets'... Un comedor ruidoso y popular.