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Buenos restaurantes para 'bajar' a Cambrils

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La lengua de ternera con curri 'massaman' de Hiu.

La lengua de ternera con curri 'massaman' de Hiu. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Cambrils es un destino turístico al sur de Tarragona que nunca defrauda. Y menos en el apartado gastronómico, pues cuenta con muy buenos establecimientos donde saciar tu paladar más gurmet. Aquí tienes estos buenos restaurantes de Cambrils que cumplirán tus expectativas.

El portaje de garbanzos con bogavante.

El portaje de garbanzos con bogavante de Rincón de Diego. / Joan Revillas

1. Rincón de Diego

El restaurante de Cambrils cumple ¡cuatro décadas! y vive un tránsito entre la cocina de Diego Campos, de 71 años, y la de Rubén Campos, de 42. Es un periodo de equilibrio entre la herencia y el futuro, un contrapeso entre el ayer y el hoy. Si trasladamos la reflexión a los platos, sería el salto del (excelente) potaje de bogavante con garbanzos de Diego (2001) al romesco 'thai' de pescadores de Rubén (2016). Pau Arenós te cuenta mejor en qué momento se encuentra Rincón de Diego.

5 buenos restaurantes para una breve escapada al Maresme

5 buenos restaurantes para una breve escapada al Maresme

El cocinero Arnau Bosch, propietario de Can Bosch.

El cocinero Arnau Bosch, propietario de Can Bosch. / Pau Arenós

2. Can Bosch

Este restaurante esquinero, con luz natural, a pocas calles del puerto de Cambrils, es recomendable para los ‘pescadores’ de alta cocina marinera. La tercera generación ya al frente de Can Bosch.

4 buenos restaurantes para comer bien en Castelldefels

4 buenos restaurantes para comer bien en Castelldefels

3. Bresca

Xavi Ferraté y Alba Roig se lucen con pescados azules y escabeches en su restaurante de Cambrils, donde trabajan con productos de proximidad. Entre los platos que le han dado fama y prestigio, el rape con remolacha, por sus notas de tierra, la caballa con tomates y berenjena confitada, y el bonito con pimentón ahumado. Así se come en Bresca.

El 'suquet' de calamar y gamba del restaurante Hiu.

El 'suquet' de calamar y gamba del restaurante Hiu. / Pau Arenós

4. Hiu

Sergi Palacín nació como chef en Tailandia, abrió en Barcelona y en 2023 se instaló en Cambrils, donde mezcla experiencias y desarrolla sabores: Asia es el punto de partida y el producto de Cambrils, el de llegada, en Hiu.

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La entrada del restaurante Germans Miquel's, en Cambrils.

La entrada del restaurante Germans Miquel's, en Cambrils. / Pau Arenós

5. Germans Miquel's

Una cocina fiable en el paseo frente al mar donde se concentran la mayoría de restaurantes: escabeche de sardinas, buenas frituras, cazuela de fideos, 'suquets'... Un comedor ruidoso y popular.

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