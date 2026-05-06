Cenador de Amós celebra más de 30 años compartiendo sus '10 mandamientos'

El restaurante Cenador de Amós, con tres estrellas Michelin, en Villaverde de Pontones (Cantabria), celebra más de tres décadas bajo la dirección de Jesús Sánchez y Marián Martínez, y para celebrarlo ha publicado sus '10 mandamientos', el decálogo que recoge sus valores y guía sus decisiones.

En una nota de prensa, el restaurante ha explicado que la publicación del decálogo conmemora también el proyecto compartido del chef y su esposa y directora de hospitalidad del establecimiento, que combina la cocina de raíz cántabra con la experiencia de un estrella michelin.

Tres años de preguntas y respuestas

"La diferencia entre un restaurante con estrellas y un lugar al que quieres volver no siempre está en el plato, está en cómo te sientes desde que cruzas la puerta, está en los detalles que nadie anuncia, pero todos perciben", ha señalado el equipo del restaurante.

Sánchez y Martínez comparten, además, una filosofía de trabajo que responde a tres años de preguntas y respuestas: "¿Por qué hacemos esto? ¿Para quién? ¿Qué queremos dejar?".

Los "mandamientos" de Cenador de Amós

El 'decálogo' resultantes del establecimiento es este:

Honrarás la cocina de tu madre y de tu abuela. Porque ellas nos enseñaron a crear amor con cada plato. Que los fogones son la base del hogar y el hogar de la familia, de ellos salen esas recetas mágicas que nos unen y acompañan durante toda nuestra vida los recuerdos que nos confortan y los consejos que nos guían. Perfeccionarás las cosas. Porque siempre siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor, y mejor significa hacerlas más esenciales, más sutiles, más sofisticadas y más humanas. Mejorar requiere esfuerzo, curiosidad, pasión, un poco de sabiduría, y cuando mejoras todo alrededor se eleva y nos hace sentir un poco más felices. Buscarás los mejores proveedores e ingredientes. Y los cuidarás porque solo con algo bueno se puede hacer algo mejor. Porque creemos en la excelencia que se ve y en la que no se ve. Porque de lo ordinario no se puede crear lo extraordinario. Apoyarás a tu equipo. Porque son ellos los que hacen todo posible, los que se desviven perfeccionando las cosas, los responsables de que tú, querido cliente, te sientas un poco más cerca del cielo cada vez que vienes a Cenador de Amós. Porque nuestro equipo es nuestra familia y la familia es siempre lo más importante. Dejarás un mundo un poco mejor. Un poco más sostenible. Utilizarás productos de tu huerta, minimizarás los desechos, separarás las basuras, instalarás fuentes renovables de energía y devolverás la que te sobre a la comunidad. Disfrutarás con los cinco sentidos. Porque hay artes que se disfrutan con uno o con dos, y está bien, pero hay pocos, muy pocos, casi ninguno, en los que lo hacemos con todos a la vez. Caminar por un palacio, el tacto del mantel recién planchado, la textura, el olor, las formas y sabores de recetas hechas con sabiduría y cariño, el olor a masa madre y a café, las conversaciones con los amigos y el silencio del jardín. Y cuando disfrutas con los cinco sentidos, eso no se olvida nunca. Celebrarás tus éxitos. Porque pensamos que en esta vida todo el mundo tiene derecho a darse una palmada en la espalda. Porque las pequeñas y las grandes conquistas deben hacerse memorables. Porque hay un tiempo para trabajar y otro para celebrar. Porque la vida está hecha de esos momentos. Devolverás favores. Porque es de bien nacido ser agradecido. Porque los favores se devuelven en compañía. Porque los detalles son importantes. Porque no te olvides, al final, el amor que das es equivalente al que recibes. Conversarás. Porque alrededor de una buena mesa no se habla, se conversa. Y para conversar hay que dejarse llevar, disfrutar, escuchar y después abrir el corazón. Y cuando se conversa se entiende y cuando se entiende se buscan soluciones. Volverás sobre todas las cosas. Porque lo bueno hay que repetirlo. Porque cada día, cada persona, cada conversación, cada momento y cada experiencia es irrepetible, cada vez te gustará más.

Noticias relacionadas

Con estas 10 premisas, el equipo de Cenador de Amós reivindica que hay filosofías de vida que "solo se entienden del todo cuando se viven en persona" y que "hay mesas en las que sentarse cambian algo".