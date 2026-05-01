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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Iberia, Sophie Kai y Casa Carmen

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

¿Tienes plan gastro para el fin de semana? Apunta: Tram-Tram, La Taverna del Clínic y Sra. Dolores en Barcelona

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto

El 'capipota' de Iberia.

El 'capipota' de Iberia. / Jordi Otix

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Bar Iberia

Bar Iberia

Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.

Los calamares rellenos del bar Iberia.

Los calamares rellenos del bar Iberia. / Jordi Otix

Los mejores restaurantes de la Zona Franca para reponer fuerzas con buen gusto

Los mejores restaurantes de la Zona Franca para reponer fuerzas con buen gusto

Sophie Kai

Sophie Kai

Este restaurante chic del Born, cerquita del Arc del Triomf, propone platos orientales, principalmente japoneses, que juegan con nuestra gastronomía. Esto es lo que hemos probado en Sophie Kai.

Varios platos del restaurante Sophie Kai.

Varios platos del restaurante Sophie Kai. / El Periódico

Estos son los mejores restaurantes del Born que tienes que conocer

Estos son los mejores restaurantes del Born que tienes que conocer

Casa Carmen

Casa Carmen

El local del Balcón Gastrónomico del Port Olímpic destaca por una extensísima carta y una tarifas de lo más asequibles: ¡casi 100 platos a elegir a precios amigables! Bienvenid@s a Casa Carmen.

Los chipiriones a la andaluza con huevo frito del restaurante Casa Carmen en el Port Olímpic.

Los chipiriones a la andaluza con huevo frito del restaurante Casa Carmen en el Port Olímpic. / Zowy Voeten

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¿Tienes plan gastro para el puente? Apunta: Iberia, Sophie Kai y Casa Carmen en Barcelona

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