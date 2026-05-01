3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Iberia, Sophie Kai y Casa Carmen

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Bar Iberia Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.

Los calamares rellenos del bar Iberia. / Jordi Otix

Sophie Kai Este restaurante chic del Born, cerquita del Arc del Triomf, propone platos orientales, principalmente japoneses, que juegan con nuestra gastronomía. Esto es lo que hemos probado en Sophie Kai.

Varios platos del restaurante Sophie Kai. / El Periódico

Casa Carmen El local del Balcón Gastrónomico del Port Olímpic destaca por una extensísima carta y una tarifas de lo más asequibles: ¡casi 100 platos a elegir a precios amigables! Bienvenid@s a Casa Carmen.