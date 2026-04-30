Olé, olé y olé
Estos son los restaurantes con estrellas Michelin de Andalucía que no te puedes perder
El sur también existe, y vaya si existe. Estos establecimientos son de visita obligadísima
Estos son los restaurantes con estrellas Michelin de Andalucía que no te puedes perder
3 recetas andaluzas sencillas y deliciosas
Andalucía es un destino recurrente para cualquier turista, sea gurmet o no. Pero su oferta gastronómica es tan amplia que no hay nadie que no disfrute de una visita a cualquiera de sus poblaciones.
Como la lista que saldría sería infinita, hemos preferido reducirla a estos templos del buen comer, restaurantes andaluces que no te puedes perder, y que están avalados por las estrellas Michelin que lucen. ¡Olé!
Aponiente (El Puerto de Santa María)
Ángel León, el Chef del Mar, inaugura una nueva temporada de su restaurante, con énfasis en la novedosa "cocina marítima dulce". Gastronomía de vientos y tempestades, que vive en el mar y que vive del mar, donde investigan y clavan conciencias. Así es el 'triestrellado' Aponiente.
Noor (Córdoba)
Paco Morales dirige en Córdoba un restaurante particular, basado en la cocina andalusí y en la ucronía de qué hubiera comido el califa de seguir en el trono. Estos son los platos que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, probó en su reciente visita a Noor.
Lú, Cocina y Alma (Jerez de la Frontera)
En este restaurante de la «vanguardia de retaguardia», el cocinero Juanlu Fernández captura el recetario de la provincia de Cádiz y lo libera debidamente adaptado. Lo hace tan bien que tiene dos estrellas Michelin. Tal es el nivel de Lú, Cocina y Alma.
Bardal (Ronda)
Este restaurante de Ronda (Málaga) se encuentra a escasa distancia de la plaza de toros y del Puente Nuevo y de ese corte en la roca de un centenar de metros hasta el río Guadalevín, distancia olímpica y de postal y vértigo. Pronto, Benito Gómez y Merche Piña lo trasladarán a la bodega La Melonera, a 10 kilómetros, en la serranía, dejando atrás una cocina de 40 metros cuadrados de la que salen platos con calambre. En el pecho del chef, dos estrellas clavadas a modo de escarapelas. Así se come en Bardal.
Bagá (Jaén)
Este restaurante ocupa “44,5 metros cuadrados”, en medición del cocinero Pedro Sánchez. Un equipo de cinco personas y un máximo de ¡ocho comensales! Pedro y Mapy Cano, pareja y socia, han hecho de la miniatura un altar de la grandeza. Y con una modestia conmovedora. El prestigio de Bagá es inversamente proporcional a las prestaciones físicas. Abrieron el 16 de septiembre del 2017 y les clavaron de inmediato la estrella con una anticipación de ninja. Aquí te contamos el por qué del éxito de Bagá.
Vandelvira (Baeza)
Después de dar el callo en restaurantes de renombre, Juan Carlos García decidió regresar a Baeza (Jaén) para hacerse cargo de un espacio extraordinario: un edificio del siglo XVI obra del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Esto es lo que se come en Vandelvira.
Kaleja (Málaga)
Dani Carnero posee una estrella Michelin por Kaleja (Marquesa de Moya, 9, Málaga) y ofrece una versión más informal en La Cosmo (Císter, 11, Málaga). El chef siempre busca una cocina andaluza honesta, con raíces en la tradición, pero profundamente inquieta. Entre los platos actuales destaca los maimones, “una sopa de pan, comida de pobre, a la que ‘jarreamos’ por encima un ‘all i pebre’ de anguila”, y sus versiones de los aguaíllos, “esos gazpachuelos iniciales que no se trituraban, que eran simplemente agua con verduras". Como extra, Carnero nos chiva sus bares de tapas favoritos en Andalucía en nuestra visita a Kaleja.
José Carlos García (Málaga)
La vocación del cocinero José Carlos García (1974), con una estrella en el restaurante malagueño con su nombre, nació en una churrería que trascendía los límites del aceite hirviendo. Los caminos hacia la alta cocina son, a veces, entre épicos y resbaladizos. Esta es la historia de José Carlos García.
Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)
Es una de las mayores sorpresas de la cocina andaluza en los últimos tiempos: Pedro Aguilera ofrece una cocina llena de sensibilidad en platos que sorprenden como la lechuga a la brasa con holandesa, anchoas y queso Payoyo o un impecable guiso de rabo de toro. Mesón Sabor Andaluz está en uno de los pueblos más bonitos de España para comer divinamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números