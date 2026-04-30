Marisquerías modernas de Barcelona: pescado y marisco como no imaginabas

Las marisquerías siempre habían sido esos restaurantes que no se saltaban el guion ni por error. Producto, producto y producto, sota, caballo y rey. Hasta que llegaron restauradores valientes que quisieron darle una vuelta de tuerca al concepto proponiendo platos trabajados y originales.

¿Ejemplos? Aquí te recomendamos unas cuantas marisquerías modernas de Barcelona donde descubrirás que el pescado y el marisco se puede disfrutar de mil maneras distintas.

Varios platos de Taberna Nardi. / El Periódico

Taberna Nardi

Este pequeño establecimiento trata con mimo pequeñas joyas marineras a precios contenidos acompañadas de una excelente selección de vinos naturales y de mínima intervención. Bravo por esta marisquería "irreverente" llamada Taberna Nardi.

La cigala con fideos de Soluna. / Victòria Rovira

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico . Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.

Lluritu, marisquería de barrio a buen precio. / Instagram

Lluritu

Producto crudo, tibio, frío, a la plancha, a la brasa y apenas una fritura, técnicas y procedencias señaladas en la carta, escrita con bolígrafo azul. Nada de salsas. Pocos vinos. Y precios competitivos. Bienvenidos a Lluritu.

Chipironcitos a la gota negra del restaurante Estimar. / FERRAN SENDRA

Estimar

Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Así se come en Estimar.

Las sardinas rellenas de picada de Bar Hermós. / Ferran Nadeu

Bar Hermós

Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.

El carpacho de ventresca de atún de Rías Kru. / Manu Mitru

Rías Kru

Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru.

Batea

El equipo de Besta abre un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues te lo contamos en esta crónica de Batea.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Mundial Bar

Grup Confiteria ha reabierto el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. Así de bien ha regresado Mundial Bar.