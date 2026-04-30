Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AldamaAvionesEstados UnidosCasa TarradellasTrumpPutinBarcelonaMamarazzisBegoña GómezERE Mediapro
instagramlinkedin

Un concepto distinto

Marisquerías modernas de Barcelona: pescado y marisco como no imaginabas

En estos restaurantes podrás sumergirte en los sabores del mar gracias a sus sorprendentes platos

Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (1)

Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (y 2

El salmonete con 'sashimi' y salsa 'ponzu' picante de Rías Kru.

El salmonete con 'sashimi' y salsa 'ponzu' picante de Rías Kru. / Manu Mitru

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las marisquerías siempre habían sido esos restaurantes que no se saltaban el guion ni por error. Producto, producto y producto, sota, caballo y rey. Hasta que llegaron restauradores valientes que quisieron darle una vuelta de tuerca al concepto proponiendo platos trabajados y originales.

¿Ejemplos? Aquí te recomendamos unas cuantas marisquerías modernas de Barcelona donde descubrirás que el pescado y el marisco se puede disfrutar de mil maneras distintas.

Varios platos de Taberna Nardi.

Varios platos de Taberna Nardi. / El Periódico

Taberna Nardi

Este pequeño establecimiento trata con mimo pequeñas joyas marineras a precios contenidos acompañadas de una excelente selección de vinos naturales y de mínima intervención. Bravo por esta marisquería "irreverente" llamada Taberna Nardi.

La cigala con fideos de Soluna.

La cigala con fideos de Soluna. / Victòria Rovira

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico . Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.

Lluritu, marisquería de barrio a buen precio.

Lluritu, marisquería de barrio a buen precio.&nbsp;&nbsp; / Instagram

Lluritu

Producto crudo, tibio, frío, a la plancha, a la brasa y apenas una fritura, técnicas y procedencias señaladas en la carta, escrita con bolígrafo azul. Nada de salsas. Pocos vinos. Y precios competitivos. Bienvenidos a Lluritu.

Chipironcitos a la gota negra del restaurante Estimar.

Chipironcitos a la gota negra del restaurante Estimar. / FERRAN SENDRA

Estimar

Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Así se come en Estimar.

Las sardinas rellenas de picada.

Las sardinas rellenas de picada de Bar Hermós. / Ferran Nadeu

Bar Hermós

Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.

El carpacho de ventresca de atún.

El carpacho de ventresca de atún de Rías Kru. / Manu Mitru

Rías Kru

Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru.

Batea

El equipo de Besta abre un segundo local, "una marisquería moderna", donde la costa de Catalunya se encuentra con la de Galicia. Situado en el Hotel Avenida Palace, tiene una entrada propia con columnas y un interior "al estilo de un bistró francés", explican los responsables, con papel pintado rosa y banco corrido con cojines aterciopelado del mismo color pálido. ¿Y para comer, qué hay? Pues te lo contamos en esta crónica de Batea.

Noticias relacionadas y más

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Mundial Bar

Grup Confiteria ha reabierto el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. Así de bien ha regresado Mundial Bar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  2. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  3. El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
  4. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  5. Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
  6. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  7. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  8. La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números

Marisquerías modernas de Barcelona: pescado y marisco como no imaginabas

Marisquerías modernas de Barcelona: pescado y marisco como no imaginabas

El brent alcanza los 126 dólares, su precio máximo desde 2022, ante el temor a la prolongación del bloqueo a Ormuz

El brent alcanza los 126 dólares, su precio máximo desde 2022, ante el temor a la prolongación del bloqueo a Ormuz

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

BBVA gana 2.989 millones hasta marzo, un 10,8% más, y lanzará una recompra de acciones de hasta 1.460 millones

BBVA gana 2.989 millones hasta marzo, un 10,8% más, y lanzará una recompra de acciones de hasta 1.460 millones

Met Gala 2026: los 10 vestidos más icónicos de los 'Oscar' de la Moda

Met Gala 2026: los 10 vestidos más icónicos de los 'Oscar' de la Moda

CaixaBank gana 1.572 millones hasta marzo, un 7% más, impulsado por la actividad comercial

CaixaBank gana 1.572 millones hasta marzo, un 7% más, impulsado por la actividad comercial

Tirar colillas por la ventanilla ya está considerado como una infracción muy grave

Tirar colillas por la ventanilla ya está considerado como una infracción muy grave

Los inspectores de vivienda abren 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes al precio de los alquileres

Los inspectores de vivienda abren 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes al precio de los alquileres