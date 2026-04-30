1925 Vermutería y Albarada: una gilda, una lubina salvaje y las vistas más panorámicas de Barcelona

Barcelona tiene la suerte de contar con muchísimas azoteas que ofrecen buena comida, tranquilidad y unas vistas muy agradecidas de la ciudad. Pero hay una que se lleva la palma, y con diferencia, por panorámica y por altura (¡500 metros!): la terraza que comparten el restaurante Albarada y 1925 Vermutería en el Hotel Mett. Dos espacios gastronómicos ubicados en un establecimiento que hasta no hace mucho se llamaba Gran Hotel La Florida, pegadito al Tibidabo.

1925 Vermutería y Albarada Carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 83-93. Barcelona Tf.: 93.259.30.00 metthotelsandresorts.com/barcelona Precio medio en 1925 Vermutería (sin bebida): 25 € Precio medio en Albarada (sin bebida): 70 €

Desde allí arriba se domina toda la ciudad, y más allá. Si el día es claro, el espectáculo es sensacional, igual que cuando truena y 'llueven' relámpagos. Así que vale la pena visitar el establecimiento si hay hambre porque la parte gastronómica está muy bien cubierta con ambas propuestas, que comparten espacio en el exterior (aunque con diferente mobiliario) y se distinguen en su interiorismo.

1925 Vermutería, que recuerda el año en que se construyó este establecimento catalogado como hotel monumento, casi parece más una coctelería sofisticada y cosmopolita que un bar, ya que luce un aspecto más recogido e íntimo, con detalles dorados en las paredes y una barra de donde salen los combinados de la casa, varios de ellos a base de vermut.

Casi todos los vinos, a copas

De todos modos, no hay que dejarse llevar al engaño porque la carta es 100% vermutera: gildas, bravas, croquetas, tortilla de patatas, escalivada... Y unos dados de salmón marinados con lima y naranja y adornados con huevas de trucha bañados en ajoblanco que son puro vicio. Y todo ello, a precios contenidos para tratarse de un hotel de lujo con unas vistas impresionantes (una copa de vermut cuesta a partir de 6 euros) y bien acompañado de vinos de bodegas españolas en su mayoría, casi todas ellos a copas.

Los dados de salmón bañados en ajoblanco de 1925 Vermutería, en el Hotel Mett. / El Periódico

Queda claro que no es mal sitio para un aperitivo, sea antes o después de visitar el parque de atracciones o de dar una vuelta por la zona. Dado que no tiene una capacidad muy grande, más allá de 50-60 personas, lo mejor es reservar con antelación.

Un olivo en medio de la sala

Albarada, en el espacio contiguo a 1925 Vermutería, tiene un nombre que recuerda la luz del alba. Exhibe un aspecto con colores más cálidos, muy mediterráneos, tal como se encarga de recordar el olivo que hay plantado en el centro de esta sala que se abre a un enorme ventanal donde entra la claridad del día y al que se asoma Barcelona. También la carta que ejecuta el chef Rubén Briones defiende la cocina de territorio, con ingredientes y productos locales de calidad.

Varios platos del restaurante Albarada, en el Hotel Mett. / El Periódico

Lo demuestra en platos como la ensalada de raíces con tres tipos de remolacha cultivadas en Catalunya que se adereza con puré y 'chips' de boniato y vinagreta casera, las almejas en salsa verde picantita, la lubina salvaje con sofrito de albahaca y ajo y salsa de puerros, la paletilla de cordero cocinado a fuego lento con alubias y mojo de menta, el arroz con bogavante a la parrilla, el 'steak tartar' presentado sobre un tuétano cocido al horno de leña que a su vez descansa en hojas de romero y tomillo que sopletean frente al cliente, las costillas de cerdo 100% Duroc nacional con puré de manzana y pimientos de Padrón...

En el apartado de los postres, la tarta de queso al horno aromatizada con cítricos y el flan de chocolate con helado de lecha ahumada. confirman que, en Albarada, la comida está a la altura de las vistas.