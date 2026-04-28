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Los mejores restaurantes de la Zona Franca para reponer fuerzas con buen gusto

El popular barrio barcelonés cuenta con establecimientos donde disfrutar de cada bocado

Los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar

Buenos restaurantes cerca de la Fira de Montjuïc

El rabo de vacuno del bar Iberia.

El rabo de vacuno del bar Iberia. / Jordi Otix

Pau Arenós

Ferran Imedio

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El barrio de la Zona Franca está un poco apartado de todo, pero cuenta con muchos establecimientos que merecen la pena. Como estos restaurantes donde reponer fuerzas disfrutando de cada bocado.

Los calamares rellenos del bar Iberia.

Los calamares rellenos del bar Iberia. / Jordi Otix

Bar Iberia

Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.

Los callos de Granja Elena.

Los callos de Granja Elena. / El Periódico

Granja Elena

Este restaurante es un fenómeno barcelonés: a primera hora, desayunos con fundamento y, al mediodía, alta cocina de barrio, como la denominan. Así se come, 50 años después de su apertura, en Granja Elena.

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Arrozal

Este restaurante ubicado en la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona, en la Zona Franca, está regentado por los propietarios de Ca la Nuri, cuyos arroces son religión entre los amantes del grano. Además de la gramínea, aquí encontrarás buenos platos de cocina de mercado, buena brasa y un menú de mediodía.

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