Menú del día: Can Vaqué, rompiendo moldes en el barrio de Navas

El lugar de hoy es un doble acierto. El primero de ellos porque, en materia de menús, he desbloqueado un nuevo barrio de Barcelona. El segundo porque, descreído de mí, me he topado con un menú que no solamente está por debajo del umbral de esta sección sino que lo rebaja a niveles que no veía desde mis primeros menús en el Bar Estadio o en la tristemente desaparecida Bodega Escala de la calle del Rector Triadó. Para ello, desplazamiento a la calle de Olesa, en la triple frontera entre los barrios de la Sagrera, Congrés i els Indians y Navas, barrio que acoge a Can Vaqué por tan solo una acera de distancia.

Can Vaqué Olesa, 22-26. Barcelona Tf: 656.586.351 Instagram: @canvaque Precio: 8,5 €

Todo, en parte, lo provocó Martí Sales, que tras el partido de ida en el Julibert’s quería celebrar el de vuelta para seguir compartiendo mesa y mantel y alargarconversaciones que se quedaron a medias. Encantado por ello, tocaba sorprender, porque aunque esto no vaya de competir, es de bien nacido ser agradecido.

La entrada del restaurante Can Vaqué. / Alberto García Moyano

La idea inicial era poder acercarnos (antes o después) al Bar Olaf, en la cercanísima plaza de Maragall, para disfrutar de todo lo que hacen y de lo majos que son, pero sucede que las circunstancias lo impidieron y tuvimos que simplificar el plan. Can Vaqué, lugar levantado a base de trabajar, trabajar y trabajar (más de 40 años en el ajo); y de ser agradable con la gente que viene a sentarse en su comedor y su terraza. Pocos pueden decir que te sirven unas raciones de callos tan tremendas con esa alegría de 5 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.

2 opciones de primero, 2 de segundo, pan, bebida y postre por 8,5 €

El menú es tan sencillo como su precio pero no por ello está por debajo de muchos de los que se ponen medallas por ahí. Dos opciones de primero, dos de segundo, pan, bebida y postre por la increíble cifra de 8,5 €. Sí, sí, por menos del precio de medio menú en algunos sitios, aquí te dan el completo. Pues vamos allá.

La ensalada de patata del menú del día del restaurante Can Vaqué. / Alberto García Moyano

En el primero nos repartimos el trabajo: uno a por la ensalada de patata y el otro a por la sopa de legumbres. Del primero, a destacar el 'allioli', que era la esencia de la jugada; y de la sopa -de la que disculpadme por olvidarme de hacer foto- me voy a permitir citar a Martí cuando dijo: “Es rancho, pero rancho bien hecho”. Nada más que añadir.

Redondo de ternera tierna y sabrosa

La cosa fue a mejor al llegar los segundos, en los que ambos preferimos optar por el redondo de ternera en salsa en lugar de la perca en salsa verde. Sí, ternera, y sí, tierna, sabrosa, con patata, zanahoria y guisantes. Ración ajustada al precio del menú, pero de los de mojar pan hasta dejar la cesta limpia. Nada de salir rodando pero nada de quedarse con hambre en Can Vaqué, las cosas como son.

Las natillas del menú del día del restaurante Can Vaqué. / Alberto García Moyano

Los postres, todos sencillos y caseros. Flan, natillas o fruta. Sin complicaciones, así que 'avanti' con las natillas. Y a disfrutarlas bien. Y a disfrutar de una buena conversación.

Lugares como Can Vaqué sustentan sus barrios. En el barrio de Navas (y en la Sagrera y en Congrés) pueden estar orgullosos de tenerlo porque, aunque la zona haya sufrido la reciente baja de Casa Viana, contar con este lugar es motivo de gozo perpetuo.