Estos sitios te volverán majareta con sus tartas de queso

La tarta de queso es un postre omnipresente, pero eso no significa que en todos los sitios la hagan bien. Aquí tienes unos cuantos establecimientos que bordan el 'cheese cake' de tal manera que te volverás majareta. ¡A disfrutar!

Jon García, creador de Jon Cake, con uno de sus pasteles de queso. / El Periódico

Jon Cake

La marca Jon Cake está más que consolidada en Barcelona gracias a sus tres locales. Primero llegó el Jon Cake de la calle de Assaonadors, 29, en el Born, luego se inauguró el de Les Corts, Jon Cake & Wines (Gelabert, 42), y por último, Jon Cake & Coffee, en Sant Pere Més Baix, 36. Como en los otros dos locales, sirve una amplia oferta de pasteles de queso (unos son fijos y otros van cambiando).

Bar Iberia

Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.

Fismuler

Mucho se habla, y con toda la razón, de la tortilla de bacalao de este restaurante del Born que llegó a Barcelona tras triunfar primero en Madrid. Pero ojito con el pastel de quesos (gorgonzola, queso crema, Idiazábal) de Fismuler.