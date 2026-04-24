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'Cheese cakes' muy 'top'

Estos sitios te volverán majareta con sus tartas de queso

Prepara la cuchara porque en estos establecimientos vas a gozar como nunca con este postre

VÍDEO | Oriol Balaguer: cómo preparar la mejor tarta de queso

10 consejos para hacer un 'cheesecake' perfecto

Una tarta de queso de Jon Cake.

Una tarta de queso de Jon Cake. / Jon Cake

Ferran Imedio

Pau Arenós

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La tarta de queso es un postre omnipresente, pero eso no significa que en todos los sitios la hagan bien. Aquí tienes unos cuantos establecimientos que bordan el 'cheese cake' de tal manera que te volverás majareta. ¡A disfrutar!

Jon García, creador de Jon Cake, con uno de sus pasteles de queso.

Jon García, creador de Jon Cake, con uno de sus pasteles de queso. / El Periódico

Jon Cake

La marca Jon Cake está más que consolidada en Barcelona gracias a sus tres locales. Primero llegó el Jon Cake de la calle de Assaonadors, 29, en el Born, luego se inauguró el de Les Corts, Jon Cake & Wines (Gelabert, 42), y por último, Jon Cake & Coffee, en Sant Pere Més Baix, 36. Como en los otros dos locales, sirve una amplia oferta de pasteles de queso (unos son fijos y otros van cambiando).

Bar Iberia

Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.

Noticias relacionadas y más

Fismuler

Mucho se habla, y con toda la razón, de la tortilla de bacalao de este restaurante del Born que llegó a Barcelona tras triunfar primero en Madrid. Pero ojito con el pastel de quesos (gorgonzola, queso crema, Idiazábal) de Fismuler.

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