3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Tram-Tram, La Taverna del Clínic y Sra. Dolores

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Tram-Tram Reyes Lizán e Isidre Soler defienden una cocina con raíz catalano-francesa en una bonita casa de Sarrià: producto, temporada y un pollo con trufa de alta escuela. Un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX. Así de bien está Tram-Tram.

El 'trinxat' de bacalao de Tram-Tram. / Ferran Nadeu

La Taverna del Clínic El establecimiento del Eixample que dirige Toni Simões celebra 20 años sirviendo cocina de mercado elaborada con un producto excelso. Aquí te contamos cómo pasó de bar de tapas con tragaperras a clásico gastronómico de Barcelona con nombre propio: La Taverna del Clínic.

'Brioche' con erizo y caviar de La Taverna del Clínic. / Ferran Imedio

Sra. Dolores Pese al aspecto de bar-restaurante de toda la vida, aquí no hay abueletes jugando al dominó sobre sus mesas de mármol, sino gente joven y algún que otro cocinero con ganas de saber qué se cuece aquí. O mejor dicho, qué se fríe, porque este es un lugar entregado a las frituras desde que abrió, hace justo tres años. Para festejar este hito, la carta estrena platos como el 'fried butter chicken' o el tupinambo frito con 'süzme'. Bienvenid@s a Sra. Dolores.