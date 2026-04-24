Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Tram-Tram, La Taverna del Clínic y Sra. Dolores
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Reyes Lizán e Isidre Soler defienden una cocina con raíz catalano-francesa en una bonita casa de Sarrià: producto, temporada y un pollo con trufa de alta escuela. Un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX. Así de bien está Tram-Tram.
El establecimiento del Eixample que dirige Toni Simões celebra 20 años sirviendo cocina de mercado elaborada con un producto excelso. Aquí te contamos cómo pasó de bar de tapas con tragaperras a clásico gastronómico de Barcelona con nombre propio: La Taverna del Clínic.
Pese al aspecto de bar-restaurante de toda la vida, aquí no hay abueletes jugando al dominó sobre sus mesas de mármol, sino gente joven y algún que otro cocinero con ganas de saber qué se cuece aquí. O mejor dicho, qué se fríe, porque este es un lugar entregado a las frituras desde que abrió, hace justo tres años. Para festejar este hito, la carta estrena platos como el 'fried butter chicken' o el tupinambo frito con 'süzme'. Bienvenid@s a Sra. Dolores.
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