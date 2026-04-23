Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Jordi 2026Buscador firmas Sant JordiMapa libros y rosasFreixenetBebé maltratadoVíctor ManuelEncuesta GESOPESOPeste porcinaGuerra IránAlbatrosFeliz Sant Jordi
instagramlinkedin

Fusión con personalidad

Restaurante Sophie Kai: mirando a Asia desde el Arc del Triomf

Este establecimiento chic del Born propone platos orientales, principalmente japoneses, que juegan con nuestra gastronomía

La lista de los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona

Estos son los restaurantes que tienes que conocer del Born

Varios platos del restaurante Sophie Kai.

Varios platos del restaurante Sophie Kai. / El Periódico

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El que fue el restaurante Sophie se ha puesto apellido y ha dejado de ser un lugar donde compartir platillos populares de raíz mediterránea a los que se les daba un toque distinto, viajado, original. Ahora se llama Sophie Kai, y para hacer honor a su nueva denominación, apuesta por la gastronomía asiática, principalmente japonesa, sin perder de vista el Mediterráneo.

Sophie Kai

Rec Comtal, 12. Barcelona

Tf.: 93.852.40.50

sophiekai.es

Precio medio (sin vino): 45 €

El primer establecimiento oriental del grupo Banco de Boquerones (Casa Ràfols, Casa Leopoldo, Bru, Elsa y Fred y Casa Lolea, entre otros) sigue siendo un espacio de lo más chic y acogedor, porque la decoración apenas ha cambiado, salvo algún que otro guiño al país del sol naciente como cuadros, árboles pintados en las paredes y murales en las puertas de los lavabos.

Uno de los rincones del restaurante Sophie Kai.

Uno de los rincones del restaurante Sophie Kai. / El Periódico

Hay sillas y sofás para una cena distendida (ojo, de momento no sirven comidas), paredes de colores vivos, buena selección musical, servicio profesional en la sala... En definitiva, mantiene el aire de bistró parisino de su anterior etapa pero con ese nuevo toque que empieza en la misma carta.

Sugerencias del día

Aunque aún quedan clásicos de Sophie (siguen el sensacional pulpo a la plancha con cremoso de tupinambo y berros, la berenjena al 'miso' y la vieira a la plancha), manda lo asiático en la oferta fija y en las sugerencias del día (como el 'bao' de vieira con 'kimchi' de verduras, guacamole y mayonesa de lima que llegó para quedarse, o la contudente, original y efectiva 'gyoza' de rabo de toro y 'foie' sobre un 'brioche' de leche de coco y curri).

El 'uramaki' de salmón flambeado y langostino en tempura del restaurante Sophie.

El 'uramaki' de salmón flambeado y langostino en tempura del restaurante Sophie. / El Periódico

Entre los 'hits' de la casa hay que apuntar las memorables croquetas de 'kimchi' coronadas con mayonesa de azafrán, con el punto picante justo (bocado viajado que ejemplifica bien el significado de 'roda el món i torna al Born'). Un magnífico preludio de propuestas como el ceviche de 'hamachi' con plátano y caviar, la brocheta 'teriyaki' de presa de cerdo ibérico o el 'uramaki' de salmón flambeado y langostino en tempura con mayonesa de 'wasabi', espárragos y salsa de 'miso' y 'yuzu'. En Sophie Kai se busca la diversión a base de originalidad.

Una selección japo llamada Sushi experience

Si eres más conservador con la comida japonesa siempre puedes pedir la Sushi experience, un selección de 20 unidades de 'sashimi', 'nigiri', 'uramaki' y 'tataki'. Eso sí, no perdones la trufa de chocolate blanco con pistacho y 'wasabi', un postre distinto que representa bien las intenciones de Sophie Kai.

Noticias relacionadas y más

Para beber, vinos españoles de todo tipo ('convencionales', ecológicos, naturales…), sake (¡cómo no!) y cócteles de autor como el Tokio Sour, con una pizca de 'yuzu' y 'wasabi', y el Green Dragon, con 'shiso', 'matcha' y 'ginger beer', que, como los platos, miran a Asia desde este local a dos pasos del Arc del Triomf.

Mapa que muestra la ubicación de Sophie Kai.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
  2. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  3. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  4. Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
  5. La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
  6. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  7. Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
  8. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India

Restaurante Sophie Kai: mirando a Asia desde el Arc del Triomf

Restaurante Sophie Kai: mirando a Asia desde el Arc del Triomf

Una nueva generación rescata bares y restaurantes históricos con mínimos cambios y máximo respeto

Una nueva generación rescata bares y restaurantes históricos con mínimos cambios y máximo respeto

Así se hace el cóctel de Sant Jordi en La Terraza del Claris

Así se hace el cóctel de Sant Jordi en La Terraza del Claris

Sant Jordi 2026, en directo | Catalunya da la bienvenida a una Diada de récord en venta de libros y rosas

Sant Jordi 2026, en directo | Catalunya da la bienvenida a una Diada de récord en venta de libros y rosas

El francés Jean Imbert, el chef de las estrellas, se queda solo tras las acusaciones de violencia doméstica

El francés Jean Imbert, el chef de las estrellas, se queda solo tras las acusaciones de violencia doméstica

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Crítica de 'Stranger things: Relatos del 85' (Netflix): un sucedáneo innecesario

Crítica de 'Stranger things: Relatos del 85' (Netflix): un sucedáneo innecesario

Los conciertos más esperados en España en 2026

Los conciertos más esperados en España en 2026