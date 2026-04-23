Restaurante Sophie Kai: mirando a Asia desde el Arc del Triomf

El que fue el restaurante Sophie se ha puesto apellido y ha dejado de ser un lugar donde compartir platillos populares de raíz mediterránea a los que se les daba un toque distinto, viajado, original. Ahora se llama Sophie Kai, y para hacer honor a su nueva denominación, apuesta por la gastronomía asiática, principalmente japonesa, sin perder de vista el Mediterráneo.

Sophie Kai Rec Comtal, 12. Barcelona Tf.: 93.852.40.50 sophiekai.es Precio medio (sin vino): 45 €

El primer establecimiento oriental del grupo Banco de Boquerones (Casa Ràfols, Casa Leopoldo, Bru, Elsa y Fred y Casa Lolea, entre otros) sigue siendo un espacio de lo más chic y acogedor, porque la decoración apenas ha cambiado, salvo algún que otro guiño al país del sol naciente como cuadros, árboles pintados en las paredes y murales en las puertas de los lavabos.

Uno de los rincones del restaurante Sophie Kai. / El Periódico

Hay sillas y sofás para una cena distendida (ojo, de momento no sirven comidas), paredes de colores vivos, buena selección musical, servicio profesional en la sala... En definitiva, mantiene el aire de bistró parisino de su anterior etapa pero con ese nuevo toque que empieza en la misma carta.

Sugerencias del día

Aunque aún quedan clásicos de Sophie (siguen el sensacional pulpo a la plancha con cremoso de tupinambo y berros, la berenjena al 'miso' y la vieira a la plancha), manda lo asiático en la oferta fija y en las sugerencias del día (como el 'bao' de vieira con 'kimchi' de verduras, guacamole y mayonesa de lima que llegó para quedarse, o la contudente, original y efectiva 'gyoza' de rabo de toro y 'foie' sobre un 'brioche' de leche de coco y curri).

El 'uramaki' de salmón flambeado y langostino en tempura del restaurante Sophie. / El Periódico

Entre los 'hits' de la casa hay que apuntar las memorables croquetas de 'kimchi' coronadas con mayonesa de azafrán, con el punto picante justo (bocado viajado que ejemplifica bien el significado de 'roda el món i torna al Born'). Un magnífico preludio de propuestas como el ceviche de 'hamachi' con plátano y caviar, la brocheta 'teriyaki' de presa de cerdo ibérico o el 'uramaki' de salmón flambeado y langostino en tempura con mayonesa de 'wasabi', espárragos y salsa de 'miso' y 'yuzu'. En Sophie Kai se busca la diversión a base de originalidad.

Una selección japo llamada Sushi experience

Si eres más conservador con la comida japonesa siempre puedes pedir la Sushi experience, un selección de 20 unidades de 'sashimi', 'nigiri', 'uramaki' y 'tataki'. Eso sí, no perdones la trufa de chocolate blanco con pistacho y 'wasabi', un postre distinto que representa bien las intenciones de Sophie Kai.

Para beber, vinos españoles de todo tipo ('convencionales', ecológicos, naturales…), sake (¡cómo no!) y cócteles de autor como el Tokio Sour, con una pizca de 'yuzu' y 'wasabi', y el Green Dragon, con 'shiso', 'matcha' y 'ginger beer', que, como los platos, miran a Asia desde este local a dos pasos del Arc del Triomf.