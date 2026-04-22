Restaurante Hiu: Asia es el punto de partida y el producto de Cambrils, el de llegada

Hiu es cómo Sergi Palacín entiende Tailandia y la excusa para una culinaria con ambición, que tiene Asia como punto de partida y los productos de Tarragona, de llegada. Conocí a Sergi después de su década tailandesa y el curro en el premiado Gaggan, donde fue el jefe de I+D.

En el 2018, la apertura de su restaurante barcelonés The Alchemix fue el mejor estreno de ese año según los lectores de estas crónicas.

Hiu Av. del Baix Camp, 2, Cambrils Tf: 877.071.720 Menús degustación: 55 y 80 € Precio medio (sin vino): 50 €

Barcelonés de 1990, Sergi fue alumno del Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, población a la que volvió para abrir Hiu en el 2023.

El 'suquet' de calamar y gamba del restaurante Hiu. / Pau Arenós

Habita sobre el establecimiento, lo que implica un compromiso absorbente. Su mujer, Narinee Sean In, es la administradora y su hermana, Judit, la sumiller, tras haberse desenvuelto como cocinera principiante en Mugaritz y Nerua.

Hiu significa «tengo hambre» y a saciarla, y algo más, hemos venido.

Mesas con bonitos pies de hierro, luz limpia por los ventanales y sala espaciosa, sin diferencia entre cocina y comedor, con la brasa tranquila en la que ahúman los pescados. A modo de bienvenida y explicaciones, la caja con elementos singulares con los que han construido la degustación.

La cococha rebozada del restaurante Hiu. / Pau Arenós

Ese estuche de madera sirve a los maestros japoneses para descubrir los cortes y a los restaurantes con atmósfera de Rolex, los trofeos, la gamba más cabezona, la vaca que ha vivido en un 'spa' y cosas así.

En el caso de Hiu, exponen las manualidades, los trabajos caseros como el 'miso' de pipas de calabaza; el de pan, hecho con las sobras del de espelta, las huevas curadas de corvina y lubina, los encurtidos, el vinagre de 'kombucha', el 'garum' de sardina con 'koji', el 'katsuobushi' de bonito y el de pulpo, a lo mejor, un desarrollo único en el mundo a partir de la idea del cefalópodo secado al aire en tantos mares. Técnica, brío, temperamento.

La lengua de ternera con curri 'massaman' de Hiu. / Pau Arenós

«Este es un proyecto en el que auto producimos», cuenta Sergi, con un rincón para los botes de fermentado como piezas de un museo del tiempo lento: «Sé que fermentar es un 'trending', pero como método de conservación es importante para nosotros».

Judit propone el vermut de sake Bermutto, el xarel.lo Davant del Corral 2020 y la trepat Julieta 2024, y todo está bien.

Como están bien la croqueta de pollo 'satay' con un consomé cítrico y picante y la tartaleta de lubina y cangrejo con curri verde y caviar y el buñuelo de 'koji'.

La cocina abierta del restaurante Hiu, en Cambrils. / Pau Arenós

Como están (muy) bien el sorbete con limón, manzana, pepino y gel de hibiscus; el caqui 'lactofermentado' y crema inglesa (en el rincón fermentativo, las tiras secas de los frutos colgadas como sonajeros de gigantes) y el tercer postre, el tronco crujiente de algarroba con helado de 'haba tonka' y 'crumble' de trompetas de la muerte.

Como están (muy-muy) bien la corvina con 'shio koji' negro, las huevas curadas y ahumadas y un pilpil con la grasa del pescado y la lengua de ternera (sí: hay que darle a la lengua) con curri 'massaman' y puerro con praliné de cacahuete.

Me interesa menos el salmonete curado con sal y azúcar y sopleteado, con encurtidos liofilizados, gel de cebolla roja y 'kinilaw' (el cebiche filipino), bueno, por supuesto, aunque por detrás de los otros pases.

La entrada del restaurante Hiu, en Cambrils. / Pau Arenós

Notas altas para la cococha de bacalao rebozada y una mayonesa de chile rojo para mojar, y pinzo la glándula gelatinosa con los dedos y unto y unto; el 'imo mochi' de calabaza y queso de la casa Mogent (que 'flanea' por forma y textura) y un 'dashi' de 'katsuobushi' de pulpo y –cierro trío– la vieira del Mediterráneo ('pecten jacobaeus') con curri rojo y mosaico de 'capipota', y 'pof', la cabeza explota.

El gordo se lo lleva el 'suquet': pasta de calamar convertida en fina lámina, y que engaña al ojo porque no se aprecia la manipulación, doblada como un pañuelo y que soporta la gamba blanca, con una reducción 'suquetera' para mojar. Es ingenioso. Es bello. Es un 'suquet' de otra manera, y de otra manera excelente

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Hiu no es un restaurante de pescado. Hiu no está frente al mar. Hiu no responde a la tipología de lo que el cliente espera de la oferta de Cambrils. Pero Hiu es una gran casa, llamada a dejar huella ácida y picante en un mar de romescos y 'rossejats'.

El equipo Narinee Sean In, ⁠Judit Palacin, Nahuel Omar, Carla Moreno, Layla Makhout, Tania Martil, Joel Cayanzela y Emma González.