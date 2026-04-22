Casa Carmen: casi 100 platos a elegir a precios amigables en el Balcón Gastrónomico del Port Olímpic

El Balcón Gastronómico del Port Olímpic puede transmitir una imagen de exclusividad porque los restaurantes que ocupan este nuevo polo de atracción de la ciudad tienen un aspecto muy selecto, cuando no glamuroso. Pero, en ocasiones, las apariencias engañan. Y con Casa Carmen llega la agradable sorpresa: no es un sitio nada caro, el trato es profesional y diligente y el espacio tiene una elegancia que ya quisieran para sí muchos locales donde te cobran el doble o el triple. Prueba de ello es su menú de mediodías laborables, que cuesta 16,75 euros.

Casa Carmen (Port Olímpic) Moll de Gregal, local 14 (Balcón Gastronómico del Port Olímpic). Barcelona Tf.: 93.131.55.93 casacarmenrestaurant.com Precio medio (sin vino): 20-25 €

Casa Carmen es una marca consolidada que tiene decenas de establecimientos en toda España, varios de ellos en Barcelona (paseo de Gràcia, edificio Estel, Diagonal Mar...). Sabedores de la fuerza de la enseña, sus responsables no dudaron en ser los primeros en ocupar el Balcón Gastronómico: abrieron el 14 de agosto de 2024 cuando el puerto y varios restaurantes del complejo todavía estaban de obras.

Ambiente animado

Pero ya se sabe que quien golpea primero golpea dos veces y el atrevimiento de adelantarse a todos en un entorno como aquel ha tenido su recompensa: un lunes cualquiera, día de nuestra visita, esta casa lucía un ambiente de lo más animado. Y eso que está en la planta inferior y al final del muelle.

La sala del restaurante Casa Carmen en el Port Olímpic. / Zowy Voeten

Será por sus precios asequibles (puedes comer por menos de 30 euros), por su enorme y tranquila terraza con vistas a los barcos y a las torres 'gemelas' (Arts y Mapfre), por su afinado hilo musical, por su interiorismo clásico... o será por su ecléctica carta, tan extensa como el espacio que ocupa. Podría ser por una mezcla de todo pero lo que queda claro es que el apartado gastronómico está diseñado para gustar a todo quisqui.

Las patatas bravas con la salsa del pollo 'tikka masala' del restaurante Casa Carmen del Balcón Gastronómico del Port Olímpic. / Zowy Voeten

Aquí, la base es mediterránea, pero luego no tienen complejos a la hora de jugar con sabores de otras latitudes; de este modo, en la oferta conviven los "canelones de Casa Carmen" con las 'gyozas' japonesas de pollo y verduras con salsa de soja y aceite de sésamo. Así es en realidad la Barcelona de hoy en día, multicultural hasta en el plato.

Bravas con la salsa del pollo 'tikka masala'

Buen ejemplo de ello son las patatas bravas, que apenas pican pero que juegan a viajar entre la tradición más ibérica y la india, pues incorpora un poco de salsa del pollo 'tikka masala' que aparece en el apartado de las carnes (en este caso, con salteado de arro, pasas y ajetes que aparece). Un epígrafe tan amplio (hay 13) como los otros (tapas para picar, ensaladas, vegetarianos, entrantes, platillos, pescados, pizzas y postres). Sumando mal y pronto, casi 100 referencias en total. Qué barbaridad. Casi tardas más en escoger que en comer.

La ensalada de rulo de cabra del restaurante Casa Carmen en el Port Olímpic. / Zowy Voeten

Los chipirones a la andaluza con huevo frito se mantienen fieles al canon y llegan a la mesa en una minisartén, con una desnudez que viste mucho; la tan manida ensalada de rulo de cabra con nueces, cebolla crujiente, tomate cherry, mango, 'mézclum' y vinagreta de miel gana una nueva dimensión al estar el queso caramelizado; y el meloso rabo de buey al vino tinto con puré de patata es otra propuesta destacada de la casa.

Un buen remate en Casa Carmen, cuya solvente bodega está formada por vinos nacionales conocidos, es el Cubanito, un helado de turrón que reposa sobre chocolate y que está coronado por una capa de crema catalana caramelizada.