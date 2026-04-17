Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OesíaRegularización migrantesTregua LíbanoCáncer de mamaMessiFlorentino PérezSant JordiAntonia HodgsonTiburónBarcelonaWillem DafoeGuerra IránAurelio Rojas
instagramlinkedin

Con la caña a punto

En estos 3 sitios de Barcelona sirven un bacalao 'a la llauna' que te alegrará el fin de semana

Tres direcciones infalibles para perder el sentido con este plato tradicional

Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (1)

Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (y 2)

El bacalao a la 'llauna' del restaurante Gelida.

El bacalao a la 'llauna' del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si quieres dar alegría marinera a tu fin de semana, aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos tres establecimientos donde bordan el bacalao 'a la llauna'.

Gelida

El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Su bacalao 'a la llauna' con el rebozado crujiente y unas 'mongetes' con ajo y perejil está elaborado con precisión. Así es Gelida.

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal.

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Su bacalao 'a la llauna' triunfa gracias a un par de consejos que les dio Carles Gaig hace ya unos cuantos años. Así se come en Kiosko Universal.

Noticias relacionadas y más

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan.

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan. / Òscar Gómez

Bar Joan

Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  4. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  5. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Trü, Bar Nuri y Lora: planazo de fin de semana en estos restaurantes de Barcelona

Trü, Bar Nuri y Lora: planazo de fin de semana en estos restaurantes de Barcelona

En estos 3 sitios de Barcelona sirven un bacalao 'a la llauna' que te alegrará el fin de semana

En estos 3 sitios de Barcelona sirven un bacalao 'a la llauna' que te alegrará el fin de semana

Dos buenos planes gastro para el finde: un festival con las mejores coctelerías del mundo y una feria de quesos artesanos

Dos buenos planes gastro para el finde: un festival con las mejores coctelerías del mundo y una feria de quesos artesanos

DIRECTO | El Líbano acusa a Israel de violar el alto el fuego que entró en vigor anoche

DIRECTO | El Líbano acusa a Israel de violar el alto el fuego que entró en vigor anoche

Alpine A390: elegante a la vista y radical al tacto

Alpine A390: elegante a la vista y radical al tacto

La industria audiovisual catalana busca inspiración en Corea del Sur, cuna de fenómenos como 'La guerreras K-Pop'

La industria audiovisual catalana busca inspiración en Corea del Sur, cuna de fenómenos como 'La guerreras K-Pop'

Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre el barrio de La Marina

Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre el barrio de La Marina

El 42% de los peces de río en Europa están amenazados de extinción: estas son las causas

El 42% de los peces de río en Europa están amenazados de extinción: estas son las causas