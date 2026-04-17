Con la caña a punto
En estos 3 sitios de Barcelona sirven un bacalao 'a la llauna' que te alegrará el fin de semana
Tres direcciones infalibles para perder el sentido con este plato tradicional
Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (1)
Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (y 2)
Si quieres dar alegría marinera a tu fin de semana, aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos tres establecimientos donde bordan el bacalao 'a la llauna'.
Gelida
El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Su bacalao 'a la llauna' con el rebozado crujiente y unas 'mongetes' con ajo y perejil está elaborado con precisión. Así es Gelida.
Kiosko Universal
La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Su bacalao 'a la llauna' triunfa gracias a un par de consejos que les dio Carles Gaig hace ya unos cuantos años. Así se come en Kiosko Universal.
Bar Joan
Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.
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