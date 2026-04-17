En estos 3 sitios de Barcelona sirven un bacalao 'a la llauna' que te alegrará el fin de semana

Si quieres dar alegría marinera a tu fin de semana, aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos tres establecimientos donde bordan el bacalao 'a la llauna'.

Gelida

El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Su bacalao 'a la llauna' con el rebozado crujiente y unas 'mongetes' con ajo y perejil está elaborado con precisión. Así es Gelida.

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Su bacalao 'a la llauna' triunfa gracias a un par de consejos que les dio Carles Gaig hace ya unos cuantos años. Así se come en Kiosko Universal .

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan. / Òscar Gómez

Bar Joan

Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.