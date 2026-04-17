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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Trü, Bar Nuri y Lora

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí

La 'pilota' rectangular del restaurante Trü.

La 'pilota' rectangular del restaurante Trü. / Marc Asensio Clupes

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Trü

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Bienvenid@s a Trü.

El gofre de 'trinxat' de Trü.

El gofre de 'trinxat' de Trü. / Marc Asensio Clupes

Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la Nova Cuina Catalana

Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la Nova Cuina Catalana

Bar Nuri

Bar Nuri

Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.

Fricandó de Bar Nuri.

Fricandó de Bar Nuri. / Facundo Ruiz

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Lora

Lora

El establecimiento del Hotel SLS Barcelona, en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Acaba de poner en marcha After Lora: una cena gastronómica que va transformándose progresivamente en una experiencia festiva con 'dj', entretenimiento y ambiente de club que se alarga hasta las 2 de madrugada. Esto es lo que probamos el día de nuestra visita a Lora.

Varios de los platos del restaurante Lora, en el Hotel SLS.

Varios de los platos del restaurante Lora, en el Hotel SLS. / El Periódico

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Trü, Bar Nuri y Lora: planazo de fin de semana en estos restaurantes de Barcelona

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