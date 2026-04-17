Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Trü, Bar Nuri y Lora
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Bienvenid@s a Trü.
Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.
El establecimiento del Hotel SLS Barcelona, en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Acaba de poner en marcha After Lora: una cena gastronómica que va transformándose progresivamente en una experiencia festiva con 'dj', entretenimiento y ambiente de club que se alarga hasta las 2 de madrugada. Esto es lo que probamos el día de nuestra visita a Lora.
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