3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Trü, Bar Nuri y Lora

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Trü Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Bienvenid@s a Trü.

El gofre de 'trinxat' de Trü. / Marc Asensio Clupes

Bar Nuri Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.

Fricandó de Bar Nuri. / Facundo Ruiz

Lora El establecimiento del Hotel SLS Barcelona, en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Acaba de poner en marcha After Lora: una cena gastronómica que va transformándose progresivamente en una experiencia festiva con 'dj', entretenimiento y ambiente de club que se alarga hasta las 2 de madrugada. Esto es lo que probamos el día de nuestra visita a Lora.