La Taverna del Clínic: de bar de tapas con tragaperras a clásico gastronómico de Barcelona en 20 años

La historia de La Taverna del Clínic va más allá de los 20 años que cumple este 2026 porque sus orígenes se remontan muchas más décadas atrás y explican la historia de España y la de Barcelona. Porque José Simões no habría abierto a principios de 2006 este establecimiento si antes no hubiera emigrado solo, siendo un adolescente, a Tossa de Mar, desde su Galicia natal, donde ayudaba en casa haciendo de pastor de cabras. Un periplo que tantos y tantos gallegos hicieron de punta a punta del país en busca de un futuro mejor.

Aquel chaval trabajó de lo lindo como camarero en un restaurante, estuvo luego en el Hotel Playafels de Castelldefels, donde coincidió con un novato y fugaz Ferran Adrià (aún ecuerda la bronca que le echó el jefe de cocina al llegar por la melena que lucía) y se instaló en Barcelona, donde estuvo en La Font del Gat y en el Liceu, abrió una marisquería exitosa (O'Enxebres) y luego un restaurante de cocina casera junto al Hospital Clínic llamado Xalana.

La Taverna del Clínic Rosselló, 155. Barcelona Tf.: 93 410 42 21 latavernadelclinic.com Precio medio (sin vino): 50 €

Hace 20 años, cuando el patriarca abrió La Taverna del Clínic en lo que había sido un taller de coches, su hijo Toni estaba intentando encontrar su lugar en el mundo tras haber sido un bala perdida a la misma edad que su padre se ganaba la vida. Apostó por aprender cocina porque, confiesa, "no sabía qué hacer". "Si no hubiera sido cocinero no sé qué habría sido de mí. No fui un buen adolescente, era un desastre, la cocina me salvó de todo eso, me gustó, me enganchó".

Una de las mesas de La Taverna del Clínic. / El Periódico

Así que, tras estudiar en la ESHOB, se fogueó en restaurantes de Menorca y Formentera y algo más de un año en Can Fabes. "Allí empecé como 'stagier' y acabé como jefe de la partida de pescados. Aprendí muchísimo, tengo un grandísimo recuerdo, me lo pasé muy bien pero fue durísimo", recuerda. Y cuando el cocinero que había contratado su progenitor para arrancar La Taverna del Clínic se largó, Toni se ofreció para ocupar su puesto. Y ahí sigue, en este 2026 al frente de la nave en la que también había remado su hermano Manuel, que tuvo que retirarse por razones de salud.

Toni relata con admiración las peripecias de su padre y lamenta el cierre de Xalana, que siempre funcionó de maravilla, por culpa de la gentrificación: la nueva propiedad del edificio donde se ubicaba lo ha convertido en pisos de alquiler turístico y no había hueco para su restaurante.

Simões mira uno de los cuadros de La Taverna del Clínic. / Ferran Imedio

La Taverna del Clínic comenzó siendo un bar de tapas que triunfó por todo lo alto -"una locura tremenda, facturábamos lo que no está escrito", resopla Toni-. La clave del éxito eran sus platillos hechos al momento, sus quesos y su jamón. En aquellos inicios, tenía tragaperras, máquina de tabaco y televisión; reflejo de una época que el cocinero fue adaptando a su medida cuando decidió elevar el nivel de la oferta culinaria. "Quería hacer un mini Can Fabes antes que ganar dinero, pero con los años te das cuenta de que quizás es más importante ganar dinero que tu ilusión. Ahora estoy en el equilibrio, ya no tengo pájaros en la cabeza. El objetivo es ser feliz con lo que hago y que el cliente se vaya contento de aquí", sonríe.

'Brioche' con erizo y caviar de La Taverna del Clínic. / Ferran Imedio

Fue cambiando los platillos por los platos y la barra por las mesas; se hizo con el local contiguo, reformó el original, le dio a aquella cocina "ratonera" el espacio y las prestaciones que necesitaba... Y ha seguido funcionando bien con esa cocina de mercado y con ese producto excelso que tanto han conseguido fidelizar a la clientela y han convertido el restaurante en un clásico de la ciudad.

Ahí están para confirmarlo las patatas bravas al estilo de Sergi Arola, pero con una salsa a base de ajo asado, curri verde y 'gonchujang' (salsa picante a base de chiles rojos fermentados), que recuerdan a los primeros tiempos del restaurante y sirven de perfecta antesala de una serie de elaboraciones, en carta o fuera de ella, donde mandan la pulcritud en la presentación y en la ejecución: el salpicón de bogavante salvaje con un ligero toque de Jerez, el 'brioche' con erizo y caviar, los guisantes con 'sepieta' bañadas en un fondo de jamón, las colmenillas rellenas de pato, panceta y 'foie', los pies de cerdo rellenos con butifarra negra escoltados por 'espardenyes', la presa ibérica a la plancha...

Las patatas bravas al estilo de Sergi Arola de La Taverna del Clínic. / El Periódico

Además de las propuestas fijas, Simões y su equipo ofrecen menús degustación (de 90 y 120 euros y un tercero a base de caviar de 95), todos ellos con la posibilidad de maridaje. Por cierto, menuda bodega la suya: casi 500 referencias de vinos de medio mundo que han ido seleccionado su hermano y, en los últimos años, él mismo tras formarse como sumiller.

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"Asentarte en una ciudad con tanta competencia me hace sentir orgulloso. Estamos en plena forma, como cocinero estoy en mi mejor momento y me siento maduro. No tengo la necesidad de impresionar a nadie, hago lo que quiero", subraya el chef, comprometido con el producto y con su negocio. Tanto que ya piensa en llevar a cabo más mejoras en el local en breve: iluminación, acústica, un nuevo reservado... Aquel chaval que no sabía qué hacer con su vida lo tiene claro ahora, 20 años después: "Moriré aquí con las botas puestas".