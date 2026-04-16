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Los restaurantes de Lleida que debes visitar si eres gurmet

La ciudad de Ponent cuenta con establecimientos que proponen platos deliciosos

Buenos restaurantes que debes visitar en Lleida y provincia

Todos los restaurantes de la provincia de Lleida que tienen estrella Michelin

El lomo de corzo de Ferreruela.

El lomo de corzo de Ferreruela. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Lleida ha sido una zona bastante olvidada por los gurmets. Pero eso no significa que se coma mal. Ni mucho menos. Son muchos los establecimientos donde vale la pena entrar para disfrutar de un buen ágape. Aquí tienes los mejores restaurantes de Lleida que hemos visitado últimamente y que cocinan de maravilla.

Las alcachofas, gambas y salsa holandesa de Sisè.

Las alcachofas, gambas y salsa holandesa de Sisè. / Pau Arenós

Sisè

La renovación de la cocina de Lleida pasa por esta planta baja que Àngel Esteve abrió en Lleida en recuerdo del piso de sus abuelos, donde busca sus raíces sin caer en un tradicionalismo estricto. Así se come en Sisè.

Restaurante L'Espurna

Restaurante L'Espurna

Jordi Vidal explica cómo prepara la costilla a la brasa. / periodico

L'Espurna

El treintañero Jordi Vidal tiene conocimiento, tiene ambición y un restaurante estupendo en el centro de Lleida. El nombre del establecimiento responde a la brasa que los clientes pueden espiar por una ventanita de camino al comedor. Se llama L'Espurna.

El cordero con curri de Ferreruela.

El cordero con curri de Ferreruela. / Pau Arenós

Ferreruela

El restaurante de Gonzalo Ferreruela, que fue jefe de partida de El Celler de Can Roca, cuenta con un amplio y placentero interior en la ciudad de Lleida y con una parrilla que manejan con estrategia y reflexión. Así se come en Ferreruela.

Noticias relacionadas y más

La lionesa con cremoso de fuagrás de Saroa.

La lionesa con cremoso de fuagrás de Saroa. / Pau Arenós

Saroa

Él, cocinero; ella, pastelera: Salvador Trabalón y Aroa Núnez, al frente de un restaurante potente de la ciudad de Lleida que defiende la despensa local. La felicidad es una lionesa con cremoso de fuagrás en Saroa.

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