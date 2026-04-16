Los restaurantes de Lleida que debes visitar si eres gurmet

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Lleida ha sido una zona bastante olvidada por los gurmets. Pero eso no significa que se coma mal. Ni mucho menos. Son muchos los establecimientos donde vale la pena entrar para disfrutar de un buen ágape. Aquí tienes los mejores restaurantes de Lleida que hemos visitado últimamente y que cocinan de maravilla.
Sisè
La renovación de la cocina de Lleida pasa por esta planta baja que Àngel Esteve abrió en Lleida en recuerdo del piso de sus abuelos, donde busca sus raíces sin caer en un tradicionalismo estricto. Así se come en Sisè.
L'Espurna
El treintañero Jordi Vidal tiene conocimiento, tiene ambición y un restaurante estupendo en el centro de Lleida. El nombre del establecimiento responde a la brasa que los clientes pueden espiar por una ventanita de camino al comedor. Se llama L'Espurna.
Ferreruela
El restaurante de Gonzalo Ferreruela, que fue jefe de partida de El Celler de Can Roca, cuenta con un amplio y placentero interior en la ciudad de Lleida y con una parrilla que manejan con estrategia y reflexión. Así se come en Ferreruela.
Saroa
Él, cocinero; ella, pastelera: Salvador Trabalón y Aroa Núnez, al frente de un restaurante potente de la ciudad de Lleida que defiende la despensa local. La felicidad es una lionesa con cremoso de fuagrás en Saroa.
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