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Dos restaurantes brasileños, los primeros con tres estrellas Michelin de América Latina

Evvai y Tuju, ubicados en São Paulo, "alcanzaron un verdadero marco para la gastronomía brasileña y latinoamericana" y se posicionaron como "referentes a escala global", según la guía francesa

Guía Michelin 2026: BCN triunfa con tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), a los que se suma La Boscana (Bellvís, Lleida)

Así es una cocina con tres estrellas Michelin

Uno de los platos del restaurante Evvai (Sao Paulo).

Uno de los platos del restaurante Evvai (Sao Paulo). / Instagram

EFE

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Sao Paulo
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Evvai y Tuju, dos restaurantes brasileños, se coronaron este lunes como los primeros en obtener las tres estrellas de la guía Michelin en América Latina, según anunció la publicación durante la presentación de su edición 2026. El anuncio, realizado en el Hotel Copacabana Palace, de Río de Janeiro, convirtió a Brasil en el primer país latinoamericano en contar con restaurantes en la máxima categoría de la guía francesa.

La publicación afirmó que ambos restaurantes, ubicados en São Paulo, "alcanzaron un verdadero marco para la gastronomía brasileña y latinoamericana", y se posicionaron como "referentes a escala global".

Fusión de influencias brasileñas e italianas

Evvai, dirigido por el chef Luiz Filipe Souza, destaca por una propuesta que fusiona las influencias brasileñas e italianas, con un énfasis particular en el manejo técnico de las temperaturas como elemento de textura.

Cada plato de su menú degustación, bautizado Oriundi, es acompañado con ilustraciones originales del chef para explicar la narrativa de cada creación.

Experiencia inmersiva con cocina abierta

Por otro lado, Tuju, liderado por el chef Ivan Ralston, opera en un edificio de tres niveles que propone una experiencia inmersiva con cocina abierta.

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Su oferta se basa en un menú degustación estacional que utiliza ingredientes brasileños y técnicas modernas para recrear las estaciones del año.

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