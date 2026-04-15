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Sabrosa sencillez

En estos restaurantes sin cocina cocinan muy bien

No es necesario tener las mejores instalaciones para preparar los mejores bocados, y estos sitios lo demuestran

Estos bares son más que simples bares

Barcelona buena y barata: los mejores restaurantes 'económicos' para disfrutar mucho

Algunos platillos de Fino Bar.

Algunos platillos de Fino Bar. / Instagram

Ferran Imedio

Pau Arenós

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¡No es la cocina, es el cocinero! Disponer de las mejores instalaciones no es sinónimo de hacer los mejores platos. De hecho, hay restaurantes de Barcelona que ni siquiera tienen cocina y aun así preparan auténticas maravillas. Aquí tienes unos cuantos ejemplos donde disfrutarlas.

Las judías verdes a la carbonara de Fino Bar.

Las judías verdes a la carbonara de Fino Bar. / Manu Mitru

Fino Bar

El cocinero Albert Ibáñez ha diseñado una carta inteligente con menos maquinaria que una caja de Legos. es un espacio genuinamente barcelonés, a caballo entre diferentes posibilidades de almacenaje conceptual: «Entre una vermutería, un 'bar à vin', una bodega moderna...», dice Albert Ibáñez, el cocinero y uno de los seis socios. Así es Fino Bar.

Bocadillo de milanesa del Bar Roma.

Bocadillo de milanesa del Bar Roma. / Jordi Otix

Bar Roma

Gala Masetti y Jordi Saavedra provienen de la ‘escuela Adrià’ y han debutado como propietarios con un bar de bocadillos formidables. estos nuevos-viejos bares, rescatados por cocineros con poderío gastro y que no quieren enredarse en complejidades de caza mayor. Carta muy corta, con énfasis en los bocatas, y con el deseo de abrir una línea de platos o platillos, aunque los limitan el espacio y la maquinaria. Para preparar los 'brioches' al vapor -para el planchado de trufa y el de papada- han tenido que alquilar espacio en un obrador. Aquí te contamos más extensamente cómo es Bar Roma.

Noticias relacionadas y más

El 'boeuf bourguignon' de Piropo.

El 'boeuf bourguignon' de Piropo. / MANU MITRU

Bistró Piropo

Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). Así es Bistró Piropo.

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En estos restaurantes sin cocina cocinan muy bien

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