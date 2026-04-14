Rosalía de gira en Barcelona: ¿a qué restaurantes le gusta ir?

En los últimos años, Rosalía ha visitado varios restaurantes de Barcelona y a menudo ha compartido sus preferidos con sus seguidores en las redes sociales. La elección de los establecimientos suele ser tan certera como las apuestas musicales de cada álbum que lanza, lo que demuestra su innato eclecticismo: le da igual el flamenco que el reguetón del mismo modo que disfruta tanto un plato italiano como de marisco.

Como es muy activa en redes sociales y es muy gurmet, esta misma semana ha colgado un vídeo en TikTok en el que hacía un 'ranking' con los platos más típicos de España que más le gustaban de los que le proponía la plataforma. En su podio particular reinaba la tortilla de patatas, los churros con chocolate y las croquetas (oro, plata y bronce, respectivamente). A continuación, y por este orden, se decantó por la tortilla de camarones, la paella, la carne con patatas, el gazpacho, las patatas bravas y el pulpo a la gallega.

Y hace unos cuantos meses, la de Sant Esteve de Sesrovires compartió con sus seguidores de X cuáles son sus restaurantes favoritos. Desde entonces, ha visitado más sitios con buen criterio.

Plato firmado por Rosalía en Malparit. / Malparit

Uno de los establecimientos que más le han gustado es Malparit, un local del Eixample que trabaja con un producto excelso en una barra frente a la cocina, a la entrada, y una sala más confortable al fondo, con una amplia y bien seleccionada bodega. Tanto le gustó a Rosalía que escribió en uno de sus platos 'Què bo estava tot' (en castellano, qué bueno estaba todo) y lo firmó. Menudo trofeo para los dueños del negocio.

Chipirones a la andaluza con mayonesa de su tinta de Rafa Zafra (Estimar). / JOAN CORTADELLAS

Pero hay muchos más sitios que hacen las delicias Rosalía. Por ejemplo, Estimar. En este local del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI, Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco servidos en una vajilla bonita y original. A Rosalía le gusta la pornococina y producto vestido solo con algún aliño que propone esta casa imprescindible para cualquier gurmet de pro. Lo disfrutó en una cena en familia.

La famosa tortilla con 'txapela' del Bar El Pollo. / El Periódico

Que la autora de 'La Perla' sea una estrella de talla mundial no significa que sus gustos culinarios sean caros. Se lo pasa de fábula en sitios como Bar El Pollo, en el Raval. Ella es una más de las fans de sus tortillas, que están entre las mejores de la Barcelona atortillada y con una característica única, según el modo de proceder en Bilbao: llevan 'txapela'. La pieza dorada y cremosa, el elemento extra y, encima, una finísima capa de huevo como una crepe. También le dan heavy a las cazuelas, hay un barman y sirven vinos naturales.

Algunas de las tapas de Bar del Pla. / Facebook

Otro ejemplo de sus gustos asequibles. Las tapas. Pues bien, la 'motomami' ha disfrutado en Bar del Pla (Montcada, 2), un espacio en el Born que destaca, además de por su propuesta gastro, por su barra enorme, sus mesas de mármol y sus magníficas bóvedas.

Seguimos con locales para todos los bolsillos. Bodega La Palma, un histórico del Gòtic, y el joven Bar Bocata. El primero abrió en 1935 y fue punto de encuentro de artistas como Francesc García Estragués o Joan Hernández Pijuan, cuyas pinturas aún se conservan en algunas puertas; desde 2005, funciona como gastrobodega con clásicos de vermut -gildas, bravas...- y platos más elaborados, como la caballa escabechada con verduritas o la remolacha al horno gratinada con queso de cabra, trufa y piñones. Allí, Rosalía se hizo una foto con sus responsables este invierno pasado. También acudió a Bar Bocata (Travessera de Gràcia, 86), que sirve desde 2024 cocina casera, directa y sin artificios; Intagram dejó testimonio de su paso por allí.

A Rosalía también le gusta La Panxa del Bisbe, en Gràcia. En este local de la calle del Torrent de les Flors el chef Xavi Codina usa buena materia prima, hace cocciones acertadas y propone combinaciones rigurosas, sin concesiones al esteticismo. Aquí manda el sabor, y eso es lo que aprecia la artista.

El paladar de la estrella también mira a otros países, desde la cercana Italia (Xemei y Le Cucine Mandarosso) hasta el lejano Japón (Shunka). En el primero, una taberna veneciana en Montjuïc, sirven y han servido platazos como los 'tagliolini paglia e fieno' y el arroz con tuétano. En el segundo estuvo cenando con algunos amigos, su hermana y su entonces pareja, Rauw Alejandro; probaron sus platos de cocina casera transalpina.

Algunas de las delicias de Shunka. / Instagram

Y en Shunka, el 'hermano pequeño' de Koy Shunka (con una estrella Michelin), ha disfrutado de su barra de 'sushi' con un producto espectacular; está en el Gòtic (Sagristans, 5) y tiene precios más asequibles que los de su 'hermano mayor'.