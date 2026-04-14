7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe abril

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Los calamares rellenos de Bar Iberia.

Los calamares rellenos de Bar Iberia. / Jordi Otix

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de abril. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

Croquetas y tortilla de Colmado Carpanta.

Croquetas y tortilla de Colmado Carpanta. / Maria Algara

Colmado Carpanta

Este pequeño establecimiento de Sarrià sirve comida casera que se hizo viral en redes. Los treintañeros Guillem Pico y Adrián López triunfan con una propuesta asequible y sabrosa en Colmado Carpanta.

El rabo de vacuno del bar Iberia.

El rabo de vacuno del bar Iberia. / Jordi Otix

Bar Iberia

Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.

Los callos con garbanzos del menú del día de Bar Sandra.

Los callos con garbanzos del menú del día de Bar Sandra. / Alberto García Moyano

Bar Sandra

Este establecimiento junto al Hospital Clínic, en la Esquerra del Eixample, sirve muy buenas opciones tanto de primero como de segundo en su menú de mediodía. Esto es lo que comimos el día que visitamos Bar Sandra.

La paella de gambas y pato de Cruix en colaboración con Suculent.

La paella de gambas y pato de Cruix en colaboración con Suculent. / Pau Arenós

Cruix

Miquel Pardo se ha hecho mayor con el restaurante Melós (una de las mejores aperturas del año pasado en Barcelona), pero hemos regresado a la jovialidad de su primer establecimiento en la ciudad, que puso a rodar en noviembre del 2017. Son ocho años de consolidación y cambio y lo que nació como sencillo proyecto de barrio es un restaurante con los arroces por bandera donde manejan platillos con electricidad, sin perderse en protocolos que atragantan la experiencia. Así de bien se come en Cruix.

El 'capipota' de Bar Dijous.

El 'capipota' de Bar Dijous. / Òscar Gómez

Bar Dijous

G uisos, macarrones, 'capipota' y escabeche en un proyecto cooperativo y singular. En este local sencillo reinan platos espléndidos, gozosamente sabrosos, impecablemente ejecutados, con sabores limpios, definidos, históricos y cristalinos. Bravo por Bar Dijous.

Pebetes de milanesa y de salami, y un planchado de jamón y queso de Pebete.

Pebetes de milanesa y de salami, y un planchado de jamón y queso de Pebete. / Òscar Gómez

Pebete

Milanesas, sándwiches de miga y dulces caseros argentinos se pueden probar en este establecimiento del Eixample, donde hay un continuo desfilar de compatriotas de Messi que acuden a probar bocados típicos de su país. Porque les encanta la autenticidad de Pebete.

Noticias relacionadas y más

Las lentejas de Bar Guipúzcoa.

Las lentejas de Bar Guipúzcoa. / Alberto García Moyano

Bar Guipúzcoa

Se puede decir que este local es uno de los guardianes gastronómicos de Sant Martí de Provençals. Aquí se disfruta de un menú del día popular en un barrio popular regentado por una familia que te atiende como si estuvieras en el salón de su casa. Pero en realidad es un bar, el Bar Guipúzcoa.

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