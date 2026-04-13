A los pies de Montjuïc
Los mejores restaurantes del Poble Sec para todos los gustos y bolsillos
Seleccionamos varios establecimientos de uno de los barrios más populares de Barcelona, cuya oferta gastronómica es variada y asequible
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El barrio del Poble Sec es uno de los más populares de Barcelona. Y eso se refleja en una oferta gastronómica variada y asequible, en la que igual cabe la cocina de toda la vida, mediterránea, tradicional, y la que nos lleva a otros países del mundo. También hay algún que otro sitio donde tienen menús de altos vuelos. Si cruzas el Paral·lel y te plantas a las faldas de Montjuïc, hay muchísimos establecimientos para elegir.
Para que no te pierdas en el catálogo casi infinito de locales, en este artículo recogemos los mejores restaurantes del Poble Sec.
Petit Montjuïc
La función social del restaurante es dar de comer, pero a veces se convierte en un lugar de encuentro. En este caso, de gente del espectáculo (está casi frente al Teatre Grec y detrás del Lliure) y de vecinos. Es lo que sucede en este lugar que sirve un delicioso cuscús y se llama Petit Montjuïc.
Mercado Central
La cevichería del chef Pablo Ortega, "un homenaje a la gente con agallas", está en el Poble Sec y replica fielmente las recetas del plato más conocido de su país. Así se come en Mercado Central.
Xemei
En esta taberna veneciana ejecutan auténticos clásicos. Además, ir a este restaurante de Montjuïc es sentirse parte de una película italiana con gritos y palmadas en la espalda. Lo regentan los hermanos Colombo, Max y Stefano, son la versión 'all’italiana' del Correcaminos. Xemei. Paseo de la Exposició, 85.
Bodega Vidal
Este establecimiento del Poble Sec, que llevaba cerrado unos meses tras décadas en funcionamiento, ofrece ahora 27 tapas fijas y varias creaciones más fuera de carta. Así es la nueva Bodega Vidal.
Quirat
El Hotel InterContintental Barcelona se pone en manos de Víctor Torres, que ya tiene una estrella Michelin por Les Magnòlies (Arbúcies), para su restaurante gastronómico, que pretende convertirlo en un "referente gastronómico de la ciudad". ¿Cómo? Con menús repletos de creaciones minimalistas y cuidadas que el chef elabora con productos de temporada y de proximidad. Aquí tienes algunos de los platos que probamos en Quirat. Avenida de Rius i Taulet, 1.
Rías Kru
Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru. Lleida, 7.
Chamako
Este restaurante del Poble Sec propone bocados mexicanos y asiáticos elaborados con imaginación, buen gusto y sin complejos. Un sitio canalla, como lo demuestra desde la misma carta: las bebida están bajo el epígrafe 'Chupa y mama que se derrama'. Aquí te contamos a qué sabe la propuesta de Chamako.
Casa de tapas Cañota
Cañota es cañera. Pau Arenós hizo la misma coña al escribir sobre el bar Cañete. Sin escandalera, se ha erigido en una de las mejores taperías de Barcelona. Un lugar donde se puede alcanzar el 'nirtapa' a base de estos platillos que sirven en Cañota. Lleida, 7.
Casa Xica
Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.
Taberna Noroeste
Algunos platos de la Taberna Noroeste se te clavan en la cabeza como los órganos en el cuerpo de Mr Potato. Llevar a la mesa bocados con personalidad es una tarea improbable en la Barcelona de los Mil Cebiches. Clica aquí para saber más sobre Taberna Noroeste. Radas, 67.
Quimet & Quimet
Una taberna a proteger: desde 1914 al servicio público. Su especialidad es la conserva y la mezcla atrevida desde que, hace ya unos cuantos lustros, la familia Pérez tomó una decisión sustancial que ha resultado ser audaz y rupturista: consagrarse a las latas. Dejaron atrás la oferta de platillos, similar a la de otros lugares, y se concentraron en las latas. Productos estables y siempre disponibles, y que le han otorgado una beneficiosa singularidad a Quimet & Quimet.
El Botón Charro
Este restaurante no solo ha sobrevivido a un entorno hostil como el último tramo de la avenida del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. ¿La razón? El excelente menú del día de El Botón Charro.
Alapar
Jaume Marambio y Victoria Maccarone cruzan la cocina mediterránea con la asiática. Lo japonés, mezclado con lo catalán, con "lo mediterráneo". Esta es una 'izakaya' o taberna con sabor a fricandó. Esto es lo que comió nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, en Alapar.
Bar Celona
Esta casa de comidas familiar lleva desde 1968 (efectivamente, ¡más de 50 años!) dando de comer al barrio y lo que no es el barrio. Un veterano de guerra que sigue en pie a pesar de los pesares y, además, en muy buena forma. Estos son los platos del menú de mediodía que probamos en Bar Celona.
Celler Cal Marino
Edu Borrull abrió Celler Cal Marino el año 2009, en el barrio del Poble-sec. Desde entonces en este garito sideral se dignifica el vermuteo y en las arrugas de sus papas encuentras salitre y felicidad. Así se come en Celler Cal Marino.
Casa Axín
En este restaurante del Poble Sec es posible atacar una cabeza de cordero a primera hora de la mañana junto a un 'bacallà a la llauna'. Mesas vestidas con hule, paredes casi desnudas, cero 'glamour', brasa vista donde se conjuran fuego y humo perfumando el espacio… y ambiente general algo ruidoso en sinfonía de conversaciones ruidosas. Aquí te contamos más sobre Casa Axín.
Margarit
El cocinero Stefanos Balis mezcla la cocina griega con otros Mediterráneos en compañía del valenciano Jordi Fenoll y el resultado es altamente estimulante. Así de bien se come en Margarit.
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