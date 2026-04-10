Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JubilaciónArtritis reumatoideElecciones AndalucíaArtemis 2Isabel AllendeIránRosalíaCamión C32Huelga médicosL'HospitaletRenta 2025Tu cara me suena
instagramlinkedin

Variedad junto al mar

Los mejores restaurantes de la Vila Olímpica: aquí tienes propuestas de lo más variadas

El barrio acoge varios establecimientos destacables con un rango de precios de lo más variado

5 buenos restaurantes con vistas al mar

Los mejores restaurantes de la Barceloneta

El salpicón de bogavante del restaurante Kresala.

El salpicón de bogavante del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Vila Olímpica es uno de los barrios más jóvenes de la capital catalana. Nacido con motivo de los Juegos de Barcelona del 92, ha ido ganando fuerza a nivel gastronómico con el paso del tiempo, como demuestra la apertura del espectacular Balcón Gastronómico, un espacio junto al mar (o casi mejor dicho, sobre el mar), en el renovadísimo Port Olímpic. Ahora mismo, el barrio acoge varios restaurantes destacables con un rango de precios y oferta culinaria de lo más variados. Como estos que te recomendamos en este artículo.

Los mejores restaurantes abiertos en Barcelona en lo que llevamos de 2024

Los mejores restaurantes abiertos en Barcelona en lo que llevamos de 2024

El arroz de gambas del restaurante Nuara.

El arroz de gambas del restaurante Nuara. / El Periódico

Nuara

Este restaurante del Balcón Gastronómico que pertenece a la prolífica Familia Nuri (Ca la Nuri, Xiroi, Arrozal y los Bar Nuri de la rambla del Poblenou y de Time Out Market) propone una carta reconocible que juega con la parrilla en un espacio amplio y luminoso. El Mediterráneo pasa por la brasa en Nuara.

Los restaurantes mexicanos de Barcelona que no te puedes perder

Los restaurantes mexicanos de Barcelona que no te puedes perder

Teresa Zeron Melinda, con un guante de boxeo, en Casi Esquina.

Teresa Zeron Melinda, con un guante de boxeo, en Casi Esquina. / Zowy Voeten

Casi Esquina

La boxeadora Teresa Zeron cocina platos mexicanos caseros en la Vila Olímpica. Las propuestas que más gustan a quienes entran en su local, porque resultan insuperables, son sus chilaquiles y micheladas. Aquí te contamos por qué merece la pena visitar Casi Esquina.

Planes redondos: en estos restaurantes de Barcelona sirven las mejores albóndigas

Planes redondos: en estos restaurantes de Barcelona sirven las mejores albóndigas

Las albóndigas a la jardinera de Bar El Cuco.

Las albóndigas a la jardinera de Bar El Cuco. / Alberto García Moyano

Bar El Cuco

Establecimiento de Sant Martí regentado por una familia amabilísima que con una discreción apabullante sigue empujando la rueda. Una rueda que gira con un menú de mediodía económico compuesto por cuatro primeros y cuatro segundos. Opciones vegetales, carne y pescado. Si quieres ir suave, lo tienes. Si quieres darte un capricho, también lo tienes. Así es Bar El Cuco.

Los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona

Los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona

La cámara con los pescados y mariscos de Kresala.

La cámara con los pescados y mariscos de Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros y cinco estaciones independientes en el Balcó Gastronómic. Aquí te contamos todo sobre Kresala.

El chicharro a la donostiarra del restaurante Urretxu.

El chicharro a la donostiarra del restaurante Urretxu. / Alberto García Moyano

Urretxu

Este establecimiento de la Vila Olímpica propone un viaje al País Vasco a través del menú del día con platos como el excelente chicharro a la donostiarra. Bienvenidos a Urretxu.

Arroz 'en llauna' de carabinero del restaurante Eldelmar de los hermanos Torres, en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic.

Arroz 'en llauna' de carabinero del restaurante Eldelmar de los hermanos Torres, en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic. / Ferran Nadeu

Eldelmar

Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) proponen una cocina poco sofisticada a base de producto excelso en este nuevo local en el renovado Port Olímpic. Se llama Eldelmar.

El tartar de lubina, gamba y vieira del restaurante El Cangrejo Loco.

El tartar de lubina, gamba y vieira del restaurante El Cangrejo Loco. / JORDI COTRINA

El Cangrejo Loco

En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos. Así es El Cangrejo Loco.

Noticias relacionadas

Bolitas de gambas del restaurante Superlocal.

Bolitas de gambas del restaurante Superlocal. / El Periódico

Superlocal

El restaurante del Balcón Gastronómico trabaja con productos de proveedores que en su mayoría se sitúan a menos de 100 kilómetros de su cocina. Y se convierte en unos platos tan ricos como los que te explicamos en esta crónica de nuestra visita a Superlocal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

De la "enérgica protesta” a un “control de tráfico”: Gobierno y PP ante la retención de Israel de un casco azul español

De la "enérgica protesta” a un “control de tráfico”: Gobierno y PP ante la retención de Israel de un casco azul español

La alta velocidad sufre en febrero su mayor caída desde el covid por el accidente de Adamuz y los viajeros se desploman un 32%

La alta velocidad sufre en febrero su mayor caída desde el covid por el accidente de Adamuz y los viajeros se desploman un 32%

Llegada de Artemis 2 de la NASA a la Tierra, hoy en directo: última hora de la misión y los astronautas

Llegada de Artemis 2 de la NASA a la Tierra, hoy en directo: última hora de la misión y los astronautas

El uso de la alta velocidad cae un 32% tras el accidente de Adamuz, su mayor bajada desde la pandemia

El uso de la alta velocidad cae un 32% tras el accidente de Adamuz, su mayor bajada desde la pandemia

El grupo chino GWM aterriza en España con un ambicioso plan de expansión

El grupo chino GWM aterriza en España con un ambicioso plan de expansión

La Comunidad Valenciana mantiene estable el acceso a la vivienda: en Elche basta con ganar 1.200€ al mes para pedir hipoteca

La Comunidad Valenciana mantiene estable el acceso a la vivienda: en Elche basta con ganar 1.200€ al mes para pedir hipoteca

Melania niega relación alguna con el pederasta Epstein

Catalunya incrementará en casi 700 las plazas de Medicina para reducir el número de alumnos con vocación que quedan fuera y la falta de profesionales

Catalunya incrementará en casi 700 las plazas de Medicina para reducir el número de alumnos con vocación que quedan fuera y la falta de profesionales