Variedad junto al mar
Los mejores restaurantes de la Vila Olímpica: aquí tienes propuestas de lo más variadas
El barrio acoge varios establecimientos destacables con un rango de precios de lo más variado
5 buenos restaurantes con vistas al mar
Los mejores restaurantes de la Barceloneta
La Vila Olímpica es uno de los barrios más jóvenes de la capital catalana. Nacido con motivo de los Juegos de Barcelona del 92, ha ido ganando fuerza a nivel gastronómico con el paso del tiempo, como demuestra la apertura del espectacular Balcón Gastronómico, un espacio junto al mar (o casi mejor dicho, sobre el mar), en el renovadísimo Port Olímpic. Ahora mismo, el barrio acoge varios restaurantes destacables con un rango de precios y oferta culinaria de lo más variados. Como estos que te recomendamos en este artículo.
Nuara
Este restaurante del Balcón Gastronómico que pertenece a la prolífica Familia Nuri (Ca la Nuri, Xiroi, Arrozal y los Bar Nuri de la rambla del Poblenou y de Time Out Market) propone una carta reconocible que juega con la parrilla en un espacio amplio y luminoso. El Mediterráneo pasa por la brasa en Nuara.
Casi Esquina
La boxeadora Teresa Zeron cocina platos mexicanos caseros en la Vila Olímpica. Las propuestas que más gustan a quienes entran en su local, porque resultan insuperables, son sus chilaquiles y micheladas. Aquí te contamos por qué merece la pena visitar Casi Esquina.
Bar El Cuco
Establecimiento de Sant Martí regentado por una familia amabilísima que con una discreción apabullante sigue empujando la rueda. Una rueda que gira con un menú de mediodía económico compuesto por cuatro primeros y cuatro segundos. Opciones vegetales, carne y pescado. Si quieres ir suave, lo tienes. Si quieres darte un capricho, también lo tienes. Así es Bar El Cuco.
Kresala
La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros y cinco estaciones independientes en el Balcó Gastronómic. Aquí te contamos todo sobre Kresala.
Urretxu
Este establecimiento de la Vila Olímpica propone un viaje al País Vasco a través del menú del día con platos como el excelente chicharro a la donostiarra. Bienvenidos a Urretxu.
Eldelmar
Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) proponen una cocina poco sofisticada a base de producto excelso en este nuevo local en el renovado Port Olímpic. Se llama Eldelmar.
El Cangrejo Loco
En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos. Así es El Cangrejo Loco.
Superlocal
El restaurante del Balcón Gastronómico trabaja con productos de proveedores que en su mayoría se sitúan a menos de 100 kilómetros de su cocina. Y se convierte en unos platos tan ricos como los que te explicamos en esta crónica de nuestra visita a Superlocal.
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