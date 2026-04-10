Versiones originales
Si quieres disfrutar de un 'trinxat' diferente, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona
En estas direcciones descubrirás otra manera de hacer este plato tan icónico
'Trinxat': el plato de montaña para reponerse de un día de esquí
Receta de 'trinxat' de la costa (con sardina y anchoa)
El 'trinxat' es un plato icónico de la cocina catalana que se suele preparar en las comarcas de montaña. Patata y col hervidas, trituradas y mezcladas sirven de base para la corona de un poco de tocino crujiente. A veces lleva ajo frito. Pero hay quien le da una vuelta y propone versiones de lo más originales. Aquí tienes tres restaurantes que juegan con el 'trinxat' para convertirlo en un plato distinto, sabroso y divertido. Sigue leyendo porque fliparás.
Trü
Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Bienvenid@s a Trü.
Avenir
Roger Viñas y Chesco Salrach seducen con platos en los que los fondos son primordiales y que vindican la fonda, la taberna y la bodega. Una de las joyitas que han aparecido últimamente en la carta de este negocio de la zona alta de Barcelona es un buñuelo de 'trinxat' inspirado en el 'trinxat' que servían con papada y anguila, pero le han quitado la carne, han mantenido la anguila y le han añadido manzana un poco compotada y mantequilla para darle una textura cremosa. Puedes leer aquí la crónica de Avenir.
Tram-Tram
Reyes Lizán e Isidre Soler defienden una cocina con raíz catalano-francesa en una bonita casa de Sarrià: producto, temporada y un pollo con trufa de alta escuela. Un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX y un 'trinxat' de bacalao buenísimo. Así de bien está Tram-Tram.
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