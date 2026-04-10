3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Bistró Piropo Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). Así es Bistró Piropo.

El 'croque-monsieur' de Piropo. / Manu Mitru

Colmado Carpanta Este pequeño establecimiento de Sarrià sirve comida casera que se hizo viral en redes. Los treintañeros Guillem Pico y Adrián López triunfan con una propuesta asequible y sabrosa en Colmado Carpanta.

Croquetas y tortilla de Colmado Carpanta. / Maria Algara

Superauto La cocinera ha cerrado el exitoso Auto Rosellón para abrir en el mismo local un restaurante donde apuesta por una cocina viajera sin etiquetas. Estos son los platos de Superauto.