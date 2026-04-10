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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista

El 'boeuf bourguignon' de Piropo.

El 'boeuf bourguignon' de Piropo. / MANU MITRU

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Bistró Piropo

Bistró Piropo

Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). Así es Bistró Piropo.

El 'croque-monsieur' de Piropo.

El 'croque-monsieur' de Piropo. / Manu Mitru

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Colmado Carpanta

Colmado Carpanta

Este pequeño establecimiento de Sarrià sirve comida casera que se hizo viral en redes. Los treintañeros Guillem Pico y Adrián López triunfan con una propuesta asequible y sabrosa en Colmado Carpanta.

Croquetas y tortilla de Colmado Carpanta.

Croquetas y tortilla de Colmado Carpanta. / Maria Algara

Los restaurantes de Sarrià y Pedralbes que sirven platos que gustan a todo el mundo

Los restaurantes de Sarrià y Pedralbes que sirven platos que gustan a todo el mundo

Superauto

Superauto

La cocinera ha cerrado el exitoso Auto Rosellón para abrir en el mismo local un restaurante donde apuesta por una cocina viajera sin etiquetas. Estos son los platos de Superauto.

El patacón con ensalada de pollo con salsa tártara, semillas de mostaza y piña del restaurante Superauto.

El patacón con ensalada de pollo con salsa tártara, semillas de mostaza y piña del restaurante Superauto. / Juan González del Cerro

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