Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bistró Piropo, Colmado Carpanta y Superauto
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). Así es Bistró Piropo.
Este pequeño establecimiento de Sarrià sirve comida casera que se hizo viral en redes. Los treintañeros Guillem Pico y Adrián López triunfan con una propuesta asequible y sabrosa en Colmado Carpanta.
La cocinera ha cerrado el exitoso Auto Rosellón para abrir en el mismo local un restaurante donde apuesta por una cocina viajera sin etiquetas. Estos son los platos de Superauto.
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