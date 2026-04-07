Sabores de siempre
Los mejores fideos de Barcelona se cocinan en estos restaurantes
Aquí tienes unas cuantas direcciones infalibles para perder el sentido con este plato de reminiscencias caseras
¡Macarrones! Los mejores restaurantes donde darse un festival
El lío de los fideos chinos más populares del mundo
Aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos establecimientos donde bordan las fideos, un plato de lo más tradicional y casero que se convierte en glorioso aquí gracias a la habilidad de sus cocineros.
Casa Fiero
Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.
West Street
En una esquina del Eixample, frente al Hospital de Sant Pau, este discreto restaurante chino se ha convertido en fenómeno de TikTok e Instagram gracias a un plato de pasta tradicional de Xi’an. Son los fideos más virales de Barcelona: los hace un zapatero. Si quieres probarlos debes ir a West Street.
La Fonda de Pirenaicas
Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus fideos son sobresalientes y con una idea que les copiarán: la costilla parece sin hueso, 'sense feina'. Hay más platos, y aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.
Can Marlau
Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Aquí te cuenta Pau Arenós qué platos valen la pena tras su visita Can Marlau.
Al Kostat
Jordi Vilà ha renovado la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios pero también sublima platos como los macarrones y los fideos en Al Kostat.
Fonda Balmes
Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio. Atenció a sus fideos con gambas, añadidas al caldo gambero en el último momento, y emplatadas en la sala sobre un gueridón. Bienvenidos a Fonda Balmes.
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