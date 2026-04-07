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Sabores de siempre

Los mejores fideos de Barcelona se cocinan en estos restaurantes

Aquí tienes unas cuantas direcciones infalibles para perder el sentido con este plato de reminiscencias caseras

¡Macarrones! Los mejores restaurantes donde darse un festival

El lío de los fideos chinos más populares del mundo

Los fideos con gambas de Can Marlau, en Barcelona.

Los fideos con gambas de Can Marlau, en Barcelona. / Laura Guerrero

Ferran Imedio

Pau Arenós

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Aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos establecimientos donde bordan las fideos, un plato de lo más tradicional y casero que se convierte en glorioso aquí gracias a la habilidad de sus cocineros.

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.

Los biang-biang de West Street

Los biang-biang de West Street. / Laia Zieger

West Street

En una esquina del Eixample, frente al Hospital de Sant Pau, este discreto restaurante chino se ha convertido en fenómeno de TikTok e Instagram gracias a un plato de pasta tradicional de Xi’an. Son los fideos más virales de Barcelona: los hace un zapatero. Si quieres probarlos debes ir a West Street.

Los fideos a la cazuela 'sense feina' de La Fonda de Pirenaicas.

Los fideos a la cazuela 'sense feina' de La Fonda de Pirenaicas. / Laura Guerrero

La Fonda de Pirenaicas

Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus fideos son sobresalientes y con una idea que les copiarán: la costilla parece sin hueso, 'sense feina'. Hay más platos, y aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.

Los fideos con gambas de Can Marlau.

Los fideos con gambas de Can Marlau. / Pau Arenós

Can Marlau

Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Aquí te cuenta Pau Arenós qué platos valen la pena tras su visita Can Marlau.

Al Kostat

Jordi Vilà ha renovado la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios pero también sublima platos como los macarrones y los fideos en Al Kostat.

Noticias relacionadas y más

Fonda Balmes

Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio. Atenció a sus fideos con gambas, añadidas al caldo gambero en el último momento, y emplatadas en la sala sobre un gueridón. Bienvenidos a Fonda Balmes.

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