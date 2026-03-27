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A tiro de piedra de Barcelona

Los mejores restaurantes de Castelldefels para comer más que bien

El nivel gastronómico de esta población del Baix Llobregat no para de subir, algo que puedes comprobar en estos sitios

Buenos restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita

44 restaurantes nuevos de Barcelona que no te puedes perder | MAPA

Varias tapas de Taberna Tibu-ron.

Varias tapas de Taberna Tibu-ron. / Ferran Imedio

Ferran Imedio

Pau Arenós

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Castelldefels es un lugar recurrente cuando llega el buen tiempo. A tiro de piedra en coche, moto o tren, sus enormes playas son un reclamo irresistible. Pero también su gastronomía, ya que hay bastantes sitios donde comer más que bien.

En esta selección te proponemos estos buenos restaurantes de Castelldefels. ¡A disfrutar!

Solraig

Solraig

Este restaurante del paseo Marítim de Castelldefels prepara algunos de los mejores arroces de España, que han sido distinguidos en concursos nacionales. Y la verdad es que coincidimos con los jurados. Así de ricas están las paellas de Solraig.

Uno de los arroces de Solraig, el plato estrella de este restaurante de Castelldefels.

Uno de los arroces de Solraig, el plato estrella de este restaurante de Castelldefels. /

Punta Roca

Punta Roca

Este espacio de aire balinés en pleno Mediterráneo (está en la cala de Port Ginesta, al final del paseo marítimo de Castelldefels) combina en su carta lo local y lo viajado, lo mundano y lo gastronómico. En esta crónica te contamos mejor qué puedes comer, con los pies en la arena, en Punta Roca.

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca (Castelldefels)

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca. /

Embarcadero

Embarcadero

El Hotel Playafels tiene hoy en día un restaurante que no existía en 1980, cuando apareció por ahí un Ferran Adrià con 17 años (fue el primer establecimiento en el que trabajó). Desde 2019, Embarcadero, que así se llama el espacio, propone una carta mediterránea, con acento marinero, sencilla, popular, bien elaborada y bien presentada que atrae a una clientela que llena la sala cada fin de semana en dos turnos al mediodía, además de la terraza y unas mesitas a pie de playa donde sirven platillos de vermuteo. Aquí te contamos qué se come en Embarcadero.

El arroz meloso de gamba roja del restaurante Embarcadero, en el Hotel Playafels (Castelldefels).

El arroz meloso de gamba roja del restaurante Embarcadero, en el Hotel Playafels (Castelldefels). / El Periódico

Home Pizza

Home Pizza

La plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat coronó Home Pizza (doctor Marañón, 20) como el Mejor Restaurante de España 2022 por la excelencia de su oferta y su servicio a domicilio. Este local de Castelldefels logró el mayor número de votos por parte de los usuarios de la plataforma, que premiaron las pizzas artesanales que elaboran David Varela y Alejandro Moreno. Home Pizza suma ya tres galardones de Just Eat, ya que en 2019 y 2021 ganó el de Mejor Restaurante de Catalunya y este año, además de ser reconocido el mejor de España, también se ha alzado también con el de Mejor Restaurante de la zona Catalunya, Aragón y Baleares.

Péndulo

Péndulo

Era un establecimiento histórico de Castelldefels: restaurante y discoteca a pie de playa por el que pasaron miles y miles de personas para comer, cenar o bailar. Así fue desde que comenzó este siglo. Ahora es otra cosa, pero pretende hacer historia también: ya no es discoteca, sino un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles hasta las tantas. Así de bien se come y se bebe en Péndulo.

Uno de los arroces de Péndulo, en la playa de Castelldefels.

Uno de los arroces de Péndulo, en la playa de Castelldefels. / El Periódico

Taberna Tibu-ron

Taberna Tibu-ron

Lo que fue durante 20 años el restaurante vasco Txalaka, en la rotonda más concurrida de Playafels (paseo Marítimo, 240), se convirtió en 2020 en Taberna Tibur-ron, un espacio donde compartir tapas y platillos, y beber vinos a copas y cervezas de todo tipo en un ambiente desenfadado. Y el éxito ha sido tal que pocos sienten nostalgia por el anterior establecimiento. Razones tienen: patatas bravas, ensaladilla rusa, croquetas caseras de jamón, de chuletón o de chipirón, 'steak tartar' que preparan frente al cliente, arroces a la 'llauna' (los de carne marcan la diferencia, como el de secreto ibérico con torta del Casar), pescados de lonja, postres caseros...

Cheche

Cheche

No hay muchos restaurantes en Castelldefels que mimen tanto el producto en una carta con aires clásicos como este, que ha sido reconocido por la guía Michelin como uno de sus recomendados para 2026. Bajo la dirección de los hermanos María y Pedro Moya, tercera generación de una familia hostelera (su abuelo abrió el vecino Olave hace medio siglo), el establecimiento del paseo marítimo combina tradición y modernidad con una propuesta centrada en el producto local, fresco y de temporada. Destacan los arroces, el pescado de lonja y reinterpretaciones de recetas catalanas, como los fideos rustidos con gamba roja o la merluza de pincho con 'beurre blanc' y caviar imperial. Una buena opción es probar el menú degustación (75 €), que incluye 'hits' de la casa como la ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' (la preparan frente al comensal), el carpacho de atún con escabeche japonés y encurtidos, los guisantes con panceta ibérica y espuma de carbonara y el rape a la plancha con alcachofa y piparra, y que se remata con una excelente selección de quesos. Así se come en Cheche.

La ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' del restaurante Cheche (Castelldefels).

La ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' del restaurante Cheche (Castelldefels). / El Periódico

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