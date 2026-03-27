Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Embat, El Cangrejo Loco y Bodega Vidal
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.
Los treintañeros Miquel Sardà y Adrián Jimeno se ponen al frente del restaurante del Hotel Me Barcelona. Ojo al dato: son dos 'ex' de Mugaritz que se han pasado a la cocina popular: "Hacemos sota, caballo y rey con cariño y sin engañar a nadie". Y este fin de semana, montan una 'calçotada' con vermut de bienvenida, 'calçots' sin límite y música de 'dj' en su enorme terraza interior. El restaurante se llama Traca.
Este pequeño restaurante de Hostafrancs propone platos muy currados y de sabores potentes que mezclan las gastronomías de nuestro entorno con la uruguaya. Es como un puente entre el Rio de la Plata y el Mediterráneo. Ahora que acaba de cumplir dos años y ha alcanzado la madurez, vale la pena visitar Gurí.
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