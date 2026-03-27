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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Choripa, Traca y Gurí

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Embat, El Cangrejo Loco y Bodega Vidal

El bocadillo de pastrami de Choripa.

El bocadillo de pastrami de Choripa. / Manu Mitru

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Choripa

Choripa

Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.

Los cocineros Lucía Aguilar y Pablo Lagrange con sus bocadillos en Choripa.

Los cocineros Lucía Aguilar y Pablo Lagrange con sus bocadillos en Choripa. / Manu Mitru

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Traca

Traca

Los treintañeros Miquel Sardà y Adrián Jimeno se ponen al frente del restaurante del Hotel Me Barcelona. Ojo al dato: son dos 'ex' de Mugaritz que se han pasado a la cocina popular: "Hacemos sota, caballo y rey con cariño y sin engañar a nadie". Y este fin de semana, montan una 'calçotada' con vermut de bienvenida, 'calçots' sin límite y música de 'dj' en su enorme terraza interior. El restaurante se llama Traca.

'Calçots' del restaurante Traca.

'Calçots' del restaurante Traca. / El Periódico

Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (1)

Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (1)

Gurí

Gurí

Este pequeño restaurante de Hostafrancs propone platos muy currados y de sabores potentes que mezclan las gastronomías de nuestro entorno con la uruguaya. Es como un puente entre el Rio de la Plata y el Mediterráneo. Ahora que acaba de cumplir dos años y ha alcanzado la madurez, vale la pena visitar Gurí.

Presa ibérica a baja temperatura y acabada en la barbacoa del restaurante Gurí.

Presa ibérica a baja temperatura y acabada en la barbacoa del restaurante Gurí. / El Periódico

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