No te pierdas estos flanes en Barcelona: ¡te harán temblar de gusto!

El flan es un postre clásico. Sin embargo, se puede versionar de muchas maneras. Y tanto o más deliciosas que la receta original. Nosotros hemos visitado restaurantes que preparan unos flanes que te harán temblar de puro gusto. Son estos.

640

Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot : una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Ojo al su flan, con mascarpone y al vapor, según el nuevo gusto del flaneo graso. Así de bien se come en 640.

Can Marlau

Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Pero ojo también con su flan de cacao. Así se come en Can Marlau.

Tostao

Atenció al riquísimo flan 'parisien' que sirven en Tostao, en la cafetería del Hotel Casa Bonay.

Cata Mayor: Ada Parellada nos enseña a preparar un flan de coco. / periodico

Semproniana

Ada Parellada, perteneciente a la histórica saga de restauradores Parellada, sirve en su colorido y personalísimo restaurante Semproniana este flan al que añade coco, en parte rallado, en parte, leche. Aquí tienes la receta por si la quieres probar en casa.