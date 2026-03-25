Guía Repsol suma 35 nuevos Soletes en Catalunya: la escapada gastronómica ideal para Semana Santa

La lista de Soletes Repsol ha añadido nuevos restaurantes en un acto celebrado este lunes en Alcanar (Montsià, Tarragona), justo antes de unos días festivos, precisamente cuando la actividad turística se dispara.

Catalunya es una de las comunidades que más Soletes ha sumado, con 35 incorporaciones, solo por detrás de Andalucía, donde se han añadido 43.

Soletes primavera 2026

Con la entrada de la primavera apetece disfrutar de los días libres fuera de casa, por lo que esta lista llega en el momento perfecto para organizar una escapada gastronómica y visitar los mejores establecimientos.

Este factor también ha sido destacado por la directora de Guía Repsol, María Ritter, durante el acto: "Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista".

La Guía Repsol ha entregado 331 nuevos Soletes en la gala presentada por el artista Roberto de Vara. La presidenta de la diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha entregado los galardones junto con María Ritter, y la directora de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé, ha clausurado el acto.

Propuestas innovadoras

La nueva selección gastronómica se ha interesado en incluir propuestas diferentes, ya sea por nuevos formatos gastronómicos o por estar vinculados a la naturaleza o tener identidad propia. Por esto, han tenido muy en cuenta los restaurantes ubicados en zonas de interés, como en parques naturales, cascos históricos o en ciudades con un alto valor patrimonial o histórico.

Además de la ubicación, se han enfocado en valorar establecimientos que combinan la gastronomía con el alojamiento, una combinación que se ha dado en más de 30 de los nuevos Soletes.

Los proyectos jóvenes también han tenido una gran presencia, a pesar de no tener una larga trayectoria. Algunos, incluso, solo llevan abiertos desde 2025.

Premiados en Catalunya

En esta edición, la guía gastronómica ha reconocido 35 Soletes de Primavera 2026 en Catalunya.

Los nuevos establecimientos que se pueden encontrar en la ciudad de Barcelona son: 77 kilos, Bar Bocata, Celler Cal Marino, Garage Bar, La Bodegueta de Cal Pep, La Forquilla-Nou Barris, Polleria Fontana, Pötstot y Superlocal. Y también hay uno cerca, en el Baix Llobregat: La Nata, en Sant Just Desvern.

En la provincia de Girona se suman Can Narra y L’Atelier, en Llançà (Alt Empordà); El Dau de Can Miquel, en Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); El Nou Celler, en Palamós (Baix Empordà); Gasparic, en Olot (La Garrotxa), y Terra de Pics, en Bolvir (Baixa Cerdanya).

Lleida cuanta con las siguientes incorporaciones: Casa Rufus y Eth Refu, en Vielha (Vall d'Aran); El Mirador, en Camarasa (Noguera); El Molí d’Alòs, en Alòs de Balaguer (Noguera); La Família y Nòmada Solsona, en Solsona (Solsonès); La Tartera, en La Pobla de Segur (Pallars Jussà), y Lo Quiosc, en Talarn (Pallars Jussà).

En cuanto a Tarragona se encuentran Arròs & Brases, en Alcanar (Montsià); Cinteta, en La Ràpita (Montsià); Lo Paseo, en Ulldecona (Montsià); Cal Ganxo, en Valls (Alt Camp); El Gordo 2, en Tarragona; El Jardí, en Salomó (Tarragonès); La Terrassa del Nàutic, en Salou (Tarragonès); Les Tines de Renau, en Renau (Tarragonès); El Molí del Mallol, en Montblanc (Conca de Barberà); Hervibore, en Reus (Baix Camp), y Reversible, en Deltebre (Baix Ebre).

El restaurante El Gordo 2, en Tarragona, durante el acto de entrega de soletes Repsol. / EFE

Soletes y Soles

Los Soletes son un distintivo de la Guía Repsol que aprecia establecimientos que se diferencian por su esencia única.

A diferencia de los Soles Repsol, en estos se incluyen restaurantes, cafeterías, bares, terrazas o locales de comida rápida que no tienen por qué ser de la alta cocina, pero que sorprenden por su producto, su servicio y su personalidad.

Un equipo de expertos repartidos por el territorio son los encargados del proceso de selección.