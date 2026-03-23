Chúpate los dedos
Más que tacos: los mejores restaurantes mexicanos de Barcelona
Aquí disfrutarás de lo lindo con las delicias del país norteamericano, entre las que no faltan uno de los bocados mexicanos por excelencia: los tacos
Un taco mexicano en homenaje a Martín Berasategui
Taco crujiente de croqueta de queso y rúcula
Hemos visitado estos buenos restaurantes mexicanos de Barcelona y hemos hincado el diente a muchos de sus platos. Aviso: no solo hacen unos tacos sensacionales sino que preparan otras deliciosas elaboraciones del país norteamericano. Son realmente ¡irresistibles!
Antonio Sáez, que dirigió los fogones de Lasarte y el Hotel Arts, abre un ‘fast good’ en la calle de Mallorca, 194 en el que exhibe su talento en piezas riquísimas a precios popularísimos. Xuba, que en lenguas prehispánicas significa maíz, ingrediente -en su caso de la variedad azul- con el que elaboran a diario las tortillas finas, elásticas, densas e irrompibles que hacen más manejable los tacos. Puedes probar los clásicos, los de temporada y los de autor. Si quieres saber más, aquí te contamos todo sobre Xuba.
Esta 'rostisseria' al estilo del país norteamericano, donde este tipo de local es muy popular, merece una ranchera. Se puede pedir medio pollo 'pa' taquear, que es como se dice y como se come en México: a la mesa llega con tortillas de maíz caseras, aguacate, pico de gallo y salsas caseras variadas para que te hagas el taco a tu gusto. En invierno ofrece la deliciosa sopa de tortilla y la tentadora tostada de remolacha. Está en la calle de Còrsega, 244. Esta es la crónica de Cresta Colorada.
Paco Méndez, en compañía de Erinna Marciano, vuelve a poner sobre la mesa la alta cocina mexicana en este local de la avenida Mistral, 54. «Voy a por todo», dice el cocinero. Y ese todo es, por ejemplo, las tortilla de maíz en todas sus formas: la tostada de tartar de wagyu y la de guiso de erizos y salsa de aguacate (la cabeza me ha explotado) y el taco de carrillera con tuétano. Pero hay más, mucho más, y aquí te descubrimos lo que se come en Come.
Este restaurante propone bocados mexicanos y asiáticos elaborados con imaginación, buen gusto y sin complejos. Un sitio canalla, como lo demuestra desde la misma carta: las bebida están bajo el epígrafe 'Chupa y mama que se derrama'. Aquí te contamos a qué sabe la propuesta de Chamako.
Los amantes de la cocina mexicana de verdad saben a dónde ir. Y ese lugar está en el barrio de La Ribera. Y además de restaurante, cuyos fogones dirige un 'crack' como Joan Bagur, hay una gran oferta de mezcales. Se llama Oaxaca.
Este es el primer restaurante mexicano de Barcelona especializado en platos costeros. En lugares como este, se necesitan muchas servilletas; mancharse los dedos es inevitable. Y esto es lo que sucede en Costa Pacífico.
Gerard Bellver ha vuelto a su ciudad natal, Barcelona, tras una vida en la capital mexicana, donde fue socio de uno de los grandes restaurantes. Ahora recupera el tiempo ausente en los fogones de este restaurante (un gran restaurante mexicano) cerca del mercado de Sant Antoni. Así de bien se come en Jiribilla.
La boxeadora Teresa Zeron cocina platos mexicanos caseros en la Vila Olímpica. Las propuestas que más gustan a quienes entran en su local, porque resultan insuperables, son sus chilaquiles y micheladas. Aquí te contamos por qué merece la pena visitar Casi Esquina.
Roberto Ruiz fue el primer chef mexicano en conseguir una estrella en España con Punto MX (Madrid), ya cerrado, y ha seguido buscando la excelencia en lo popular. Ahora, en el Hotel NH Collection Constanza de Barcelona, se consagra a la cocina del mar, a la del Pacífico, sin renunciar a la carne. Así es Jaiba MX.
La mexicana Paulina Arochi y el catalán Marc Duran pusieron a rodar sus tortillas, alejándose de la 'estética mariachi', del cactus, el sombrero y el guitarrón. Y aquí te explicamos lo que proponen en Tlaxcal.
Como si fuera la oferta de Marlon Brando en 'El Padrino', es obligatorio probar los bocados callejeros de este sencillo restaurante cerca del Hospital Clínic llamado La Mafia Mexicana.
Este restaurante igual sirve tacos ortodoxos como el de cochinita pibil que más atrevidos como el de berenjena con mole y 'miso', o bocados como la 'tinga' de 'rostit' y el cochifrito ibérico. Así de bien lo pasamos en Morgan's Mexican Food.
Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas triunfan con sus dos "taquerías mediterráneas", en las que juegan con la gastronomía mexicana y la catalana (¡un taco de fricandó, una croqueta de cochinita pibil, una ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino!). Puedes gritar sin problemas eso de 'Visca México, cabrons'! en Salsa Street Food.
Salsa Street Food
Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas triunfan con sus dos "taquerías mediterráneas", en las que juegan con la gastronomía mexicana y la catalana (¡un taco de fricandó, una croqueta de cochinita pibil, una ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino!). Puedes gritar sin problemas eso de 'Visca México, cabrons'! en Salsa Street Food.
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