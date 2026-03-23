De las estrellas Michelin a un horno en el Moianès: la historia de Román, que ha dejado El Celler de Can Roca para impulsar su propio negocio

Román González (Bigues i Riells, 1992) es el nuevo panadero de Cal Xaconet, el único horno de L’Estany. Formado en la Escuela Hofmann de Barcelona justo después de la pandemia, ha ido acumulando experiencia en diversos establecimientos del sector. De hecho, durante los últimos dos años ha formado parte de la sección de pastelería de El Celler de Can Roca. Ahora, sin embargo, ha decidido dejar atrás la alta cocina para hacer un cambio de vida e instalarse en el municipio del Moianès, de cerca de 400 habitantes, donde ha abierto su propio negocio.

Nacido en Bigues i Riells y, hasta hace poco, establecido en Girona, sorprende que González haya acabado en este pueblo del Moianès. «Descubrí tanto el municipio como el local a través de un portal inmobiliario», explica. Inicialmente, su idea era trasladarse a algún pueblo del Pirineo, pero cuando visitó L’Estany por primera vez lo tuvo claro. Además, el hecho de que la antigua propiedad del horno quisiera traspasarlo terminó de convencerlo.

Él mismo se define como «una persona muy tranquila», amante de la paz y el silencio, por lo que abrir un pequeño horno en un entorno como este encaja plenamente con su manera de ser. De hecho, asegura que este es el modelo de negocio que siempre había tenido en mente: «Desde el principio sabía que quería un establecimiento tradicional, para preservar su historia».

Antes de estudiar panadería y pastelería en Hofmann, González ya se había interesado por el oficio a través de los libros del panadero Xavier Barriga. Una vez formado, se aproximó a la vertiente más tradicional trabajando en la Pastelería Mas de Barcelona. Posteriormente, pasó por Brunells, donde profundizó aún más en este mundo. Antes de llegar a El Celler de Can Roca, también se formó en la pastelería japonesa Takashi Ochiai y en La Dramerie, trabajando para restaurantes.

Justo antes de recibir la llamada del reconocido restaurante de los hermanos Roca, González ya se planteaba abrir su propio negocio. «Justo cuando estábamos mirando mobiliario, llegó la oferta», recuerda. Aun así, decidió seguir ampliando conocimientos y se animó con su primera experiencia en un restaurante. Hace unos meses, sin embargo, y sin una intención clara de dejar el trabajo, empezó a investigar cómo poner en marcha su proyecto y a buscar traspasos. Fue entonces cuando encontró Cal Xaconet: «Me apareció en la cuarta o quinta página y lo tuve un mes guardado como favorito», admite.

Mantener la tradición

González lo tiene claro: su objetivo es recuperar y preservar la tradición. «Creo que se está perdiendo», afirma. «Cada vez hay menos hornos pequeños, y lo que se abre tiende a ser muy moderno», añade. Por eso, quiere mantener la esencia del negocio, su historia y la elaboración de productos de calidad.

En Cal Xaconet trabaja con horno de leña, harinas ecológicas —hasta seis tipos diferentes, muchas molidas a la piedra y no refinadas— y masa madre al 100%, con fermentación retardada en frío. Esto, según explica, hace que el producto sea «mucho más digestivo». Además, apuesta por recuperar elaboraciones que con los años han ido desapareciendo, como la mona de Pascua tradicional, los currotacos de Domingo de Ramos o la coca montserratina, entre otras.

Trabajar con masa madre es, para él, una de las partes más gratificantes del oficio: «Es bonito, hay que cuidarla y darle su tiempo», apunta. La complejidad del proceso hace que «nunca tengas un pan igual», y este es, precisamente, uno de sus grandes atractivos. «Lo que más me motiva es entender por qué pasan ciertas cosas, comprender el comportamiento de la masa», asegura. En este sentido, factores como la humedad o la temperatura son determinantes y, a menudo, hay que «hacer matemáticas» para ajustar las elaboraciones. «Si no amas el producto, no saldrá bien: el amor que le pones se nota», resume.

El uso del horno de leña —de 13 metros cuadrados— ha sido también un reto mayúsculo. «Es completamente diferente de lo que estaba acostumbrado», confiesa. Dominar una instalación de estas características le ha exigido un proceso de aprendizaje basado en la prueba y error, que poco a poco va superando. Aun así, admite que el control de la temperatura es lo que más le preocupa: «Una vez se acaba la llama, empieza a bajar».

Después de años de formación y experiencia, Román González se ha lanzado finalmente a impulsar su propio proyecto, Cal Xaconet. Consciente de que «aún le queda mucho por aprender», su objetivo es hacer crecer el negocio y, en un futuro, ampliarlo con el local de al lado: «Haría el obrador más grande, aprovechando el espacio donde ahora atendemos, y trasladaría la tienda al local adyacente», explica.

Un establecimiento necesario

L’Estany, un pequeño municipio del Moianès, veía peligrar su horno. El matrimonio que hasta entonces regentaba la panadería se vio obligado a traspasar el negocio después de que a la mujer, Alba Codina, le diagnosticaran celiaquía, tras media vida dedicada al oficio de panadera. Todo ello ocurrió hacia el mes de noviembre pasado y no ha sido hasta este febrero que se ha encontrado a alguien dispuesto a tomar las riendas del horno.

Noticias relacionadas

Con la reapertura de Cal Xaconet, muchos vecinos se han acercado para celebrarlo. Han agradecido la iniciativa de González y han destacado que se trata de un establecimiento imprescindible para el pueblo, especialmente para la gente mayor.