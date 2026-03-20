Estos son los 5 mejores restaurantes de Granollers según Tripadvisor

Granollers, en la comarca del Vallés oriental, es uno de los municipios de la provincia de Barcelona con una amplia oferta gastronómica. Cada uno de sus establecimientos está dirigido a un tipo de público específico. Por ello, esta guía recoge los cinco restaurantes mejor valorados en Tripadvisor, para quienes quieran encontrar nuevos establecimientos.

Especializado en vinos

Vinyam es el restaurante con mayor puntuación en Tripadvisor, con un 4,7 sobre 5 puntos. El sumiller profesional Imar Vera es el gerente actual del local, que ofrece un espacio gastronómico especializado en vinos y que busca el mejor equilibrio entre la bebida y la comida. Es por este motivo que ofrecen productos mediterráneos de máxima calidad. Además, es un lugar apto para vegetarianos y veganos, y con opciones sin gluten.

El rango de precios se ubica en la franja medio-alto, con platos principales de la carta como el tartar, el tataki o algún tipo de pescado de entre 14 y 21 euros.

"Hay muchos platos para compartir y te permite degustar varios de ellos, vale la pena porque todo esta muy bueno", escribe un comensal en las reseñas. "Platos innovadores en un restaurante especializado en vino de ambiente relajado y con una decoración llamativa", añade otro.

Del campo al plato

El restaurante Do tiene una puntuación de 4,4 sobre 5 y se basa en cocina de mercado y de autor. Los menús están meticulosamente preparados con productos totalmente frescos y de temporada. De esta manera, cada época y cada estación ofrece sabores diferentes.

Cuentan con menús diarios y de fin de semana, con un rango de precios de entre 30 y 40 euros. Estos son aptos para vegetarianos y veganos, además de contar con opciones sin gluten. También disponen de salas privadas para grupos grandes que hacen la reunión más íntima.

Los comensales que han acudido a este lugar aseguran que "siempre es un placer comer aquí: buenísima calidad y buen servicio, con variedad y buena cantidad en los platos".

Cocina japonesa

El tercer restaurante mejor valorado por Tripadvisor es Wagaya puntuado con un 4,3 puntos sobre 5, que se erige como punto de referencia de la cocina japonesa en Granollers desde el año 2016. Allí, ofrecen una gran variedad donde escoger, también con opciones vegetarianas, veganas y con opciones sin gluten.

El precio del menú diario varía según el plato principal elegido, pero va desde los 15 hasta los 17 euros.

Una de las valoraciones suscribe que "su comida es muy buena, hay variedad donde escoger, y unos precios contenidos son su base para que este restaurante no haya perdido su encanto entre la población".

Proximidad y Japón

Con una puntuación de 4,3, Mifune Neko es un restaurante japonés creado por Maria y Ferran que utiliza ingredientes de proximidad de alta calidad para integrarlos en la gastronomía japonesa. Disponen de una gran variedad de sushi, sashimis, tartars, fideos yakisoba y arroces, además de una amplia oferta de vinos.

El restaurante ofrece menús de mediodía que van desde los 30 hasta los 40 euros, y también tienen un servicio de comida para llevar y disfrutar de su cocina en casa. Asimismo, es apto para vegetarianos, veganos y cuanta con opciones sin gluten.

"Buen servicio, gran producto, y raciones muy adecuadas. La relación de calidad y precio totalmente adecuada. Con una materia prima de muy buen nivel", comenta un usuario de Tripadvisor.

Plato del restaurante Mifune Neko, en Granollers. / Mifune Neko

Cocina catalana

El quinto restaurante mejor valorado es La Gamba con 4,1 puntos sobre 5, que ofrece cocina catalana de proximidad y una experiencia sensorial más allá de la comida, por su sensibilidad por el arte, la literatura y la música presentes en el local. Presentan equilibrio entre sabor y creatividad, que se complementa con una selección de vinos escogida deliberadamente para enriquecer cada plato.

Disponen también de opciones vegetarianas y veganas y opciones sin gluten. El rango de precios se sitúa entre los 40 y 50 euros. "Restaurante acogedor, con una atención excelente y los platos espectaculares", añade un comensal en el apartado de reseñas.