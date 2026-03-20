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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Embat, El Cangrejo Loco y Bodega Vidal

Restaurantes para un planazo de fin de semana en Barcelona: Kiosko Universal, Salsa Street Food y Can Codina

El rape con 'nduja' y 'bagna cauda' de Atipical.

El rape con 'nduja' y 'bagna cauda' de Atipical. / Manu Mitru

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Atipical

Atipical

El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos, a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.

La versión de la 'tatin' de Atipical, con cebolla a la brasa y 'crumble' de avellana.

La versión de la 'tatin' de Atipical, con cebolla a la brasa y 'crumble' de avellana. / Manu Mitru

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Taberna Nardi

Taberna Nardi

Este pequeño establecimiento trata con mimo pequeñas joyas marineras a precios contenidos acompañadas de una excelente selección de vinos naturales y de mínima intervención. Bravo por esta marisquería "irreverente" llamada Taberna Nardi.

Varios platos de Taberna Nardi.

Varios platos de Taberna Nardi. / El Periódico

Estos son los mejores restaurantes del Born que tienes que conocer

Estos son los mejores restaurantes del Born que tienes que conocer

Bonavista

Bonavista

Grupo Confiteria (Dr. Stravinsky, Paradiso, Balius, Betlem, Ultramarinos Marín, Cafè del Centre, Muy Buenas...) regenta esta terraza situada en la azotea del Hotel Moxy Barcelona, junto a la estación de Sants, que cuenta con un restaurante, una coctelería y una zona de juegos con minigolf y 'curling'. Ahora, cada finde de 11.00 a 17.00 horas propone 'Brunch a les alçades', con una carta variada que combina opciones tradicionales como los panqueques con Nutella con alternativas saludables como el 'avocado toast'. Así es Bonavista.

El recién estrenado rooftop Bonavista en el Hotel Moxy

La terraza Bonavista, en el Hotel Moxy. / Hotel Moxy

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