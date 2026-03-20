Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Embat, El Cangrejo Loco y Bodega Vidal
Restaurantes para un planazo de fin de semana en Barcelona: Kiosko Universal, Salsa Street Food y Can Codina
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos, a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.
Este pequeño establecimiento trata con mimo pequeñas joyas marineras a precios contenidos acompañadas de una excelente selección de vinos naturales y de mínima intervención. Bravo por esta marisquería "irreverente" llamada Taberna Nardi.
Grupo Confiteria (Dr. Stravinsky, Paradiso, Balius, Betlem, Ultramarinos Marín, Cafè del Centre, Muy Buenas...) regenta esta terraza situada en la azotea del Hotel Moxy Barcelona, junto a la estación de Sants, que cuenta con un restaurante, una coctelería y una zona de juegos con minigolf y 'curling'. Ahora, cada finde de 11.00 a 17.00 horas propone 'Brunch a les alçades', con una carta variada que combina opciones tradicionales como los panqueques con Nutella con alternativas saludables como el 'avocado toast'. Así es Bonavista.
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