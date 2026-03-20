3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Atipical, Taberna Nardi y Bonavista

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Atipical El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos, a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.

La versión de la 'tatin' de Atipical, con cebolla a la brasa y 'crumble' de avellana. / Manu Mitru

Taberna Nardi Este pequeño establecimiento trata con mimo pequeñas joyas marineras a precios contenidos acompañadas de una excelente selección de vinos naturales y de mínima intervención. Bravo por esta marisquería "irreverente" llamada Taberna Nardi.

Varios platos de Taberna Nardi. / El Periódico

Bonavista Grupo Confiteria (Dr. Stravinsky, Paradiso, Balius, Betlem, Ultramarinos Marín, Cafè del Centre, Muy Buenas...) regenta esta terraza situada en la azotea del Hotel Moxy Barcelona, junto a la estación de Sants, que cuenta con un restaurante, una coctelería y una zona de juegos con minigolf y 'curling'. Ahora, cada finde de 11.00 a 17.00 horas propone 'Brunch a les alçades', con una carta variada que combina opciones tradicionales como los panqueques con Nutella con alternativas saludables como el 'avocado toast'. Así es Bonavista.