El sustituto de Teatro ya tiene nombre: se llamará Osteria Condal y lo dirigirá Paolo Casagrande

Teatro Kitchen Bar es pasado, Osteria Condal es futuro inminente. Paolo Casagrande ha presentado el nuevo establecimiento impulsado por el Grupo Orobianco que abrirá próximamente en el Paral·lel de Barcelona. Concebido como un espacio gastronómico informal, cercano, fresco y accesible, buscará la excelencia que caracteriza al chef italiano, que defiende tres estrellas Michelin por Lasarte, dirigido por Martín Berasategui. El cocinero lidera un proyecto pensado para el disfrute del comensal, donde el producto de temporada será el protagonista.

“Osteria Condal nace con la intención de ofrecer un espacio cercano, honesto y abierto, donde la gente pueda disfrutar de la comida y del tiempo compartido. Es un proyecto que combina tradición, territorio y una visión contemporánea”, comenta Casagrande.

Tradición italiana, homenaje a Barcelona

El nombre del restaurante refleja esta identidad dual: Osteria remite a la tradición italiana de espacios vivos y acogedores donde compartir comida y conversación, mientras que Condal rinde homenaje a Barcelona.

Al frente de la cocina estará Andrea Fiori, cocinero con experiencia en restaurantes como Lasarte y Da Vittorio Shanghai (dos estrellas Michelin), que tendrá como escuderos a Lorenzo Rossi (segundo de cocina), Agostina Fernández (jefa de sala) y Marc Dot (sommelier),

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El diseño del espacio ha corrido a cargo del Estudio Astet y refuerza la atmósfera mediterránea y cálida mediante materiales naturales, una paleta cromática inspirada en el mar y formas orgánicas. Tendrá una capacidad interior de 70 comensales y una terraza de 16 plazas.