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Fusión de cocinas de BCN y Londres

Nuevo cierre en Barcelona: Baló ofrecerá su último servicio el 28 de marzo

Lena María Grané y Ricky Smith, sus chefs y propietarios, quieren "priorizar una mejor calidad de vida y un equilibrio personal"

Baló: el restaurante donde Barcelona se encuentra con Londres

Lista actualizada de los últimos cierres de buenos restaurantes de BCN

Lena María Grané y Ricky Smith, con un rodaballo en la entrada del restaurante Baló.

 Lena María Grané y Ricky Smith, con un rodaballo en la entrada del restaurante Baló. / FERRAN NADEU

Cata Mayor

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El restaurante Baló, que propone una delicada fusión de tradición catalana y técnica británica, ha anunciado que ofrecerá su último servicio el próximo 28 de marzo. En un extraño gesto de honestidad y valentía, sus creadores, Lena María Grané y Ricky Smith, han compartido la noticia del cierre, algo muy poco habitual en una época en la que las bajadas de persiana se suelen envolver en el más absoluto de los secretos.

Pero esta joven pareja ha querido explicar el qué, el cuándo y el por qué de una decisión tomada, según el comunicado de prensa, "desde la serenidad y el orgullo por el camino recorrido" y "no del agotamiento del proyecto, sino de una voluntad profunda de evolución y bienestar".

"Estamos en nuestro mejor momento"

"Queremos ser muy claros: no cerramos porque la llama se haya apagado, sino para abrir un nuevo capítulo. Hemos tomado la decisión conscientes de priorizar una mejor calidad de vida y un equilibrio personal, eligiendo cerrar este ciclo mientras estamos en nuestro mejor momento", explican los chefs. De hecho, se irán con la satisfacción de haber obtenido, en 2022, el reconocimiento de la guía Michelin.

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Al echar la vista atrás, Lena y Ricky se muestran agradecidos con "un equipo entregado, la complicidad de los proveedores y unos clientes que se convirtieron en parte esencial de nuestro mundo". "Nos sentimos increíblemente orgullosos de todo lo que hemos logrado", resumen.

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