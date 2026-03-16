Gala en Mónaco
Francia suma un nuevo tres estrellas Michelin: Les Morainières
El establecimiento de Jongieux (Savoya) es el único que consigue el triple entorchado
Guía Michelin Francia 2026: L'Ambroisie, el restaurante triestrellado más antiguo de París, pierde el triple entorchado
Así es la cocina de un restaurante con tres estrellas Michelin
Después de las malas noticias en forma de degradaciones comunicadas por Michelin la semana pasada (L'Ambroisie, el triestrellado más antiguo de París, perdió el triple entorchado y Le Suquet, en Aveyron, de Sébastien Bras, pasó de dos a una), este lunes ha sido el día de las buenas nuevas: se ha celebrado en Mónaco la gala de presentación de la guía Michelin Francia 2026.
Eso sí, no ha habido mucha euforia porque solo ha habido un nuevo restaurante con tres estrellas, Les Morainières, en Jongieux (Savoya), con lo que Francia acumula 31 establecimientos en el olimpo gastronómico. Y en total, se han entregado 62 nuevos entorchados, seis menos que en la anterior edición. Escasa compensación tras la debacle de L'Ambroisie.
Encaramado en una ladera, el nuevo 'tri' ocupa un edificio de piedra típico de la zona que está rodeado de viñedos y valles. En este entorno, Michaël Arnoult propone desde 2005 una cocina arraigada en su región, enriquecida por su propio huerto, que sigue el ritmo de las estaciones del año y se elabora con productos locales. Su mujer, Ingrid, dirige la sala de esta casa de corte clásico.
7 establecimientos con dos estrellas y 54 con una
En la categoría de dos estrellas, se han distinguido siete establecimientos: Virtus (París), Hakuba (París), Fréderic Doucet (Charolles), Alliance (París), Arbane (Reims), Le Corot (Ville d'Avray) y Bulle d'Osier (Langres). Otras 54 casas han obtenido el primer entorchado.
Michelin también ha entregado 14 estrellas verdes, que distinguen aquellos establecimientos que apuestan por la sostenibilidad.
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