9 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe marzo

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de enero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

Los 'dumplings' de gamba de Palamós y pollo con vinagre negro del restaurante Superauto. / Juan González del Cerro

Superauto

La cocinera ha cerrado el exitoso Auto Rosellón para abrir en el mismo local Superauto, donde apuesta por una cocina viajera sin etiquetas. Estos son los platos de Superauto.

El 'boeuf bourguignon' de Piropo. / MANU MITRU

Bistró Piropo

Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). Así es Bistró Piropo.

La 'pilota' rectangular del restaurante Trü. / Marc Asensio Clupes

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Bienvenid@s a Trü.

Salpicón de 'capipota' de Bodega Vidal. / Òscar Gómez

Bodega Vidal

Este establecimiento del Poble Sec, que llevaba cerrado unos meses tras décadas en funcionamiento, ofrece ahora 27 tapas fijas y varias creaciones más fuera de carta. Así es la nueva Bodega Vidal.

Varios platos de Taberna Nardi. / El Periódico

Taberna Nardi

Este pequeño establecimiento trata con mimo pequeñas joyas marineras a precios contenidos acompañadas de una excelente selección de vinos naturales y de mínima intervención. Bravo por esta marisquería "irreverente" llamada Taberna Nardi.

El ceviche Imperial del restaurante Mercado Central. / El Periódico

Mercado Central

La cevichería del chef Pablo Ortega, "un homenaje a la gente con agallas", está en el Poble Sec y replica fielmente las recetas del plato más conocido de su país. Así se come en Mercado Central.

El tartar de lubina, gamba y vieira del restaurante El Cangrejo Loco. / JORDI COTRINA

El Cangrejo Loco

En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos. Así es El Cangrejo Loco.

El 'trinxat' de bacalao de Tram-Tram. / Ferran Nadeu

Tram-Tram

Reyes Lizán e Isidre Soler defienden una cocina con raíz catalano-francesa en una bonita casa de Sarrià: producto, temporada y un pollo con trufa de alta escuela. Un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX. Así de bien está Tram-Tram.

Varias croquetas de Croq & Roll. / Òscar Gómez

Croq & Roll

Este pequeño negocio, con otro local en el Eixample, ofrece en su catálogo una treintena de croquetas, la mayoría saladas y alguna dulce. Lleva 10 años cocinando felicidad en el barrio de Gràcia. Así es Croq & Roll.