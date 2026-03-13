Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Embat, El Cangrejo Loco y Bodega Vidal
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Restaurantes para un planazo de fin de semana en Barcelona: Kiosko Universal, Salsa Street Food y Can Codina
Restaurantes para un planazo de fin de semana en Barcelona: Arraval, Yakumanka y Batea
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Es este un restaurante fiable que sirve platos y menús a precios amigables que salen de una mini cocina que recibió a cocineros que hoy cuentan en la ciudad: Víctor Ródenas (Casa Fiero y Maleducat), Carles Pérez de Rozas (Berbena y Pompa) y Marcel Pons (Incorrecte). Su alcachofa es una gozada: hervida y a la plancha, rociada con yema y panceta ibérica y aceituna negra y una vinagreta con 'dashi' y ahumada. «Hecha como antes: sumergiendo carbón en aceite», explica Santi Rebés, chef de Embat.
En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos. Así es El Cangrejo Loco.
Este establecimiento del Poble Sec, que llevaba cerrado unos meses tras décadas en funcionamiento, ofrece ahora 27 tapas fijas y varias creaciones más fuera de carta. Así es la nueva Bodega Vidal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
- El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
- El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
- La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja