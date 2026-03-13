Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Embat, El Cangrejo Loco y Bodega Vidal

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

El milhojas de espárragos de Embat.

El milhojas de espárragos de Embat. / Sandra Román

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Embat

Embat

Es este un restaurante fiable que sirve platos y menús a precios amigables que salen de una mini cocina que recibió a cocineros que hoy cuentan en la ciudad: Víctor Ródenas (Casa Fiero y Maleducat), Carles Pérez de Rozas (Berbena y Pompa) y Marcel Pons (Incorrecte). Su alcachofa es una gozada: hervida y a la plancha, rociada con yema y panceta ibérica y aceituna negra y una vinagreta con 'dashi' y ahumada. «Hecha como antes: sumergiendo carbón en aceite», explica Santi Rebés, chef de Embat.

Las alcachofas con panceta y yema de Embat.

Las alcachofas con panceta y yema de Embat. / Sandra Román

El Cangrejo Loco

El Cangrejo Loco

En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos. Así es El Cangrejo Loco.

El tartar de lubina, gamba y vieira del restaurante El Cangrejo Loco.

El tartar de lubina, gamba y vieira del restaurante El Cangrejo Loco. / JORDI COTRINA

Bodega Vidal

Bodega Vidal

Este establecimiento del Poble Sec, que llevaba cerrado unos meses tras décadas en funcionamiento, ofrece ahora 27 tapas fijas y varias creaciones más fuera de carta. Así es la nueva Bodega Vidal.

Los callos de cordero de Bodega Vidal.

Los callos de cordero de Bodega Vidal. / Òscar Gómez

