Estos son los mejores restaurantes del Born que tienes que conocer

El barrio del Born, alrededor de lo que fue un mercado y hoy es un centro cultural, está en el cuadrado que forman la calle de la Princesa, al norte, y la avenida del Marquès de l'Argenera, al sur, y por la Via Laietana y el paseo de Picasso a lado y lado.

En ese territorio han germinado una oferta gastronómica infinita. De modo que cuesta lo suyo escoger dónde ir a comer o a cenar. Nosotros te ayudamos con esta lista de buenos restaurantes del Born (también larga, pero los hemos visitado todos). Apunta, lee y elige.

El bikini de guiso de pollo con crema de castaña y 'demi-glace' de Pizzicato. / Manu Mitru

Pizzicato

Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

Las anchoas de El Xampanyet. / Macarena Pérez

El Xampanyet

Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual) de El Xampanyet.

Carlos Allué, José Varela, Joan Manubens y Joan Cales Ninou, con varios platos de Galante. / Jordi Otix

Galante

José Varela (Grupo Varela), Joan Cales Ninou (El Xampanyet), Joan Manubens (Passadís del Pep) y el chef Carlos Allué se alían en un amplio y luminoso local para servir tapeo de calidad. Así es su proyecto conjunto, llamado Galante.

El cóctel Moreneta, elaborado con ratafía, mezcal, ron añejo y licor de avellana de Reus, con el plato de fricandó del restaurante Bornès. / Jordi Cotrina

Bornès

Este establecimiento del Born que dirigen un italiano, un argentino y dos brasileños moderniza el recetario tradicional catalán y añade una barra donde probar bocados y cócteles creativos. Una propuesta original, solvente y atractiva la de Bornès.

El arroz con tinta y calamar relleno de Taula Puntal. / Zowy Voeten

Taula Puntal

Espai Puntal son tres negocios –bar, colmado, restaurante– en el mismo punto de Ciutat Vella y construidos en torno a valores como cercanía, sostenibilidad, honradez, productores, recolectores, cazadores. En su mesa de 10 metros se come Catalunya, de ahí el nombre del establecimiento, Taula Puntal.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Mundial Bar

Grup Confiteria ha reabierto el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. Así de bien ha regresado Mundial Bar.

El arroz con 'peu de porc' del restaurante Delta. / Manu Mitru

Delta

Dani Rueda y Natàlia Ferran, dueños del Tapeo, le dan a las cazuelas arroceras a buen precio en un restaurante luminoso con la cocina abierta. Uno de los que triunfa (y engancha) es el de 'peu de porc' con salsa de callos y caldo de 'escudella'. Hay más cosas que comimos y te lo contamos en esta crónica de Delta.

Las ostras fritas del restaurante Volta. / El Periódico

Volta

El establecimiento del Hotel Borneta propone una divertida y sabrosa vuelta por el Mediterráneo con elaboraciones muy trabajadas con productos de temporada y de proximidad. Este es el viaje que hicimos en Volta.

Melena de león (una seta con textura de molleja) con patatas trufadas y chimichurri del restaurante Fronda Pasaje. / El Periódico

Fronda Pasaje

Este restaurante del Born propone platos llenos de técnica, creatividad y atrevimiento en los que no hay rastro animal. Cocina botánica le llaman en Fronda Pasaje.

El plato de macarrones con butifarra del restaurante Agullers. / Irene Vilà Capafons

Agullers

Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.

Calamarcitos rellenos con butifarra negra del restaurante Can Bo. / Ferran Imedio

Can Bo

El restaurante del Grand Hotel Central ofrece una cocina con producto fresco y de proximidad en un espacio estiloso. Está en la Via Laietana y se llama Can Bo.

Los 'maccheroncini' con garbanzos y bacalao de Le Cucine Mandarosso. / Alex Froloff

Le Cucine Mandarosso

Dejó escrito Pau Arenós que este restaurante es "recomendable para los que quieran cocina italiana familiar" y que tienen que huir de allí los de "cualquier pasta es buena". Aquí te contamos más sobre Le Cucine Mandarosso.

La coliflor asada con puré de apionabo de Pedro Tassarolo, chef de Veraz. / El Periódico

Veraz

Pedro Tassarolo está al frente de Veraz, en el Hotel Barcelona Edition con una carta con platillos mediterráneos para compartir elaborados con los productos del vecino mercado de Santa Caterina. Uno de sus 'hits' es la bomba de butifarra con mayonesa picante, una tapa cuya receta publicamos aquí. En la azotea, prepara un 'street food' asiático de lo mejorcito de la ciudad. Así se come en Veraz.

El pollo a l'ast de Rooster & Bubbles. /

Rooster & Bubbles

La ‘rostisseria’ de Pla de Palau, que regenta el nieto del inventor del pollo a l’ast, juega con diferentes carnes y sirve platos de cocina catalana sencilla con algún que otro guiño al exterior. Hay pollo a l’ast (y muy sabroso, por cierto), y carnes como la de cerdo y cordero, e incluso calabaza (de violín, en este caso, porque se adaptar al asador). Así es esta 'rostisseria' del siglo XXI: Rooster & Bubbles.

'French rack' de cordero con verduritas dulces del restaurante Arcano (Barcelona). / (a)Alicia

Arcano

Este restaurante que ocupa unas antiguas caballerizas del siglo XVII apuesta por platos a la brasa elaborados con productos de proximidad (los vegetales llegan del Parc Agrari del Baix Llobregat) y maridados con vinos de pequeñas bodegas. Destacan por sus carnes, como el entrecot y el solomillo, aunque no solo las tienen de vacuno. Una de sus elaboraciones más aplaudidas, por ejemplo, es el 'french rack' de cordero a la brasa con verduritas dulces. Así lo hacen en Arcano.

Cigalas con cebolla caramelizada del restaurante Passadís del Pep. / RICARD FADRIQUE

Passadís del Pep

Después del fallecimiento de Joan Manubens, su hijo Joan sigue al frente de este restaurante que han vistiado estrellas del cine como Francis Ford Coppola, Sigourney Weaver, George Clooney, Harrison Ford, Robert de Niro... ¿Cómo es posible atraer a tan magna clientela? En la crónica de Pau Arenós se explica bastante bien el secreto del éxito de Passadís del Pep.

Menú del restaurante Transatlàntic. / FERRAN NADEU

Transatlàntic

Este establecimiento del Born, sin rótulo en la fachada que lo identifique, es un lugar de los que hacen barrio.un lugar de los que hacen barrio. Tal cual entras y tras la barra, se encuentra una porra futbolera bien nutrida de apuestas semanales de la numerosa parroquia que acude al local. Y un detalle adicional: tras señalarse cuál es tu mesa y tomar asiento, te colocan a tu vera una pizarra XXL que contiene el menú del día. Y esto es lo que se come en Transatlàntic.

Interior del restaurante El Chigre 1769. /

El Chigre 1769

La cocina "catariana", como la definen los responsables de este restaurante (también dueños de Llamber), fusiona platillos y tapas con recetas de Asturias con ingredientes de Catalunya y viceversa. Música popular, mesas y sillas altas, madera y detalles de interiorismo que recuerdan Asturias... Sí, uan auténtica experiencia 'catariana' es la que se vive en El Chigre 1769.

El 'brioche' con caviar del restaurante Estimar. / Pau Arenós

Estimar

Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Así se come en Estimar.

Chuletón con sal sobre una parrilla inclinada y con varillas de Sagardi. / Elisenda Pons

Sagardi

Parrilla inclinada y con varillas para que el goteo grasiento resbale y no se acumule, carbón de quebracho, chuletón atemperado de unos 4 o 5 centímetros, 8 o 10 minutos por cara sobre la brasa... Y ahí está uno de los mejores cortes de la ciudad. Tan simple y a la vez tan complicado. Lo preparan en Sagardi (¡y ojito con sus piquillos!).

Jamón de pato, fuagrás curado, paté de campaña y pastel de cabracho con sus acompañantes del restaurante Llamber. / Ricard Cugat

Llamber

Ángel Palacios, con una destacada carrera como cocinero, se ha incorporado al restaurante asturcatalán de Fran Heras en el Born. Conserva clásicos de la carta como la fabada, las 'patatinas' con sabayón de cabrales El Teyedu y la anchoa con confitura de tomate, pan de escanda y queso azul. Las novedades te las contamos en esta crónica de Llamber.

Bar Brutal. Una de las nuevas atracciones del Born, con entrada por Princesa, 14 y Barra de Ferro, 1. / ELISENDA PONS

Bar Brutal

Desde 2013, la antigua bodega Can Cisa (Princesa, 14) se ha convertido en uno de los santuarios de todos aquellos aficionados a los vinos naturales, biodinámicos y ecológicos. Los hermanos Colombo -del restaurante Xemei- son los encargados de aportar la cocina a un proyecto nacido con la intención de posicionarse en el lado de la tendencia, la modernidad y el descubrimiento. Ética y estética se alían en su catálogo de referencias de bodegas locales, pero también llegadas de Francia o de Italia. Bienvenidos a Can Cisa / Bar Brutal.

La sardina ahumada y confitada de Brasero Atlántico / Judit Murphy Burgos

Florería y Brasero Atlántico

El bar bonaerense (18º mejor del mundo) y su restaurante desembarcan en Barcelona con sus cócteles y bocados rebosantes de personalidad. Uno a pie de calle, otro en el sótano. Aquí te descubrimos Florería y Brasero Atlántico.

Cazón en adobo. /

Ten's

Dice Jordi Cruz que este es "un local de tapas con parámetros de restaurante". Un sitio donde hay juego, coña, risa, fantasía. Sacan al tapeo de la modorra. Platos populares con técnicas contemporáneas es lo que comerás en Ten's.

Una de las mesas del restaurante Carmina, con la barra de cócteles al fondo. / Ferran Imedio

Carmina

¿Y que pasa si te va la marcha igual que una buena mesa? ¿Te vas a tener que ir a un bar de copas después de cenar para mover un poco el esqueleto al ritmo de la música? Carmina (Argenteria, 37) te ahorra el viaje de un sitio a otro porque que combina la carta tradicional con una oferta que va más allá con sus sábados por la tarde y noches de fin de semana al ritmo de la música de un 'disc jockey' y los cócteles de la barra que hay bajo la claraboya. Aquí te lo contamos todo sobre Carmina.

Fránkfurt con cebolla de Sagàs. /

Sagàs

Este local sigue estando en las listas de sitios que hacen los mejores bocadillos de Barcelona. Allí, se sublima el placer de comer con las manos. Esta es una exitosa aventura de Oriol Rovira (Els Casals) e Iñaki López de Viñaspre (Grupo Sagardi -Sagardi, Cadaqués, Oaxaca, Ikoya...-). Bravo por Sagàs.

La pequeña sala de Las Fritas, cuya decoración desprende un aroma 'vintage'. / FERRAN IMEDIO

Las Fritas

Poca gente se resiste a hincarle el diente a unas patatas fritas. Es un acompañamiento universal. Pero ¿qué ocurre cuando pasa a ser la comida principal y la guarnición es una butifarra artesana de Calaf, o unos huevos camperos, o beicon, o jamón ibérico, o unos pimientos de Padrón, o dos quesos (cheddar y emmental), o un chile con carne de ternera de Girona 'dry aged' y salsa de judías de Santa Pau? A esa pregunta responde la cervecería Las Fritas.

Varios platos del restaurante Calabrasa. / ALEX FROLOFF

Calabrasa

Si en el Born hubiera casitas bajas, llegar a este restaurante sería sencillo: tan solo habría que ir en busca del humo que sale de su brasa. Por fortuna, este restaurante es fácil de encontrar porque está pegadito al Born Centre de Cultura i Memòria. Vale la pena la visita en busca de ese fuego porque saben jugar con él para sacar partido a las carnes y a los pescados, que saludan al comensal desde el mostrador de la entrada. Pasen y coman, bienvenidos a Calabrasa.

Varios de los platos del restaurante Bru. / El Periódico

Bru

Este coqueto restaurante ubicado en el no menos coqueto pasaje de Sert, en el Born, solo abre los días laborables de 9 de la mañana a 6 de la tarde para servir desayunos, 'brunchs' y menús de mediodía a buen precio. Son platos reconocibles elaborados al 100% en su cocina. Bienvenid@s a Bru.

El taco de 'suadero' de Oaxaca. / Pau Arenós

Oaxaca

La alianza entre el grupo Sagardi y el cocinero Joan Bagur cumple una década en Barcelona y comienzan la expansión por grandes ciudades europeas. No debería sorprender porque es uno de los mejores restaurantes mexicanos de la ciudad. Aquí te contamos el por qué del éxito de Oaxaca.

Noticias relacionadas

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan. / Òscar Gómez

Bar Joan

Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.